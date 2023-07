Maudy Koesnaedi, Rano Karno, Andika Perkasa dan Najwa Shihab Satu Sekolah, Selebritas Alumnus SMAN 6 Jakarta

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ternyata Si Doel Rano Karno dan Zaenab, Maudy Koesnaedi satu almamater. Begitu pun pasangan Rano di film Gita Cinta dari SMA, Yessy Gusman. Begitu pula Najwa Shihab dan eks Panglima TNI Andika Perkasa pun satu alumnus di SMAN 6 Jakarta. Terlebih di era Lintas Melawai sekitar 1980-an.

Sekolah ini adalah salah satu sekolah menengah negeri di DKI Jakarta. Mengambil dari sman6jkt.sch.id, sekolah ini memiliki motto tersendiri, yaitu School of Champions dan Together Wer Build, Together We Can. Selain motto, sekolah ini memiliki visi untuk selaras dengan profil pelajar pancasila dan misi yang menanamkan nilai agama serta mengembangkan kompetensi baik akademik, maupun non akademik.

SMAN 6 Jakarta sudah berdiri sejak 1 Agustus 1952. Awalnya, sekolah ini bernama SMA Negeri II ABC. Namun, pada tahun pelajaran 1964/1965, sekolah ini resmi berganti nama menjadi SMAN 6 Jakarta. Sampai saat ini, sekolah ini beralamat di Jalan Mahakam I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Profil Alumni SMAN 6 Jakarta

Dikutip dariu buku Gita Cerita SMA 6'85 Mahakam, SMAN 6 Jakarta dulu di era 1960-an hingga 1980-an kerap dijuluki sekolah artis saking banyaknya selebitras bersekolah di sini, antara lain Rano Karno, Maudy Koesnaedi, Andika Perkasa, Najwa Shihab, Ayu Azhari, Titi Qadarsih, Yessy Gusman, Venna Melinda, Lydia Kandou, Denny Malik, Iis Sugianto, Budek Depp hingga Erwin Gutawa dan Christine Hakim. Berikut beberapa profilnya:

1. Rano Karno

Rano Karno alumnus SMAN 6 Jakarta dikenal sebagai politikus, aktor, dan sutradara Indonesia. Ia lahir pada 8 Oktober 1960. Kariernya di dunia akting mulai melejit ketika membintangi film Si Doel Anak Betawi.Pada 2008, ia terpilih sebagai Wakil Bupati Tangerang periode 2008-2013. Saat ini, Rano Karno menjabat sebagai anggota DPR daerah Banten III dengan masa jabatan 2019-2024.

Najwa Shihab menemukan fotonya saat masih berseragam SMA. Instagram Najwa Shihab.

2. Najwa Shihab

Najwa Shihab dikenal sebagai presenter, jurnalis, dan aktivis Indonesia. Mengutip p2k.stekom.ac.id, ketika bersekolah di SMAN 6 Jakarta, ia terpilih sebagai siswi yang lolos dalam program American Field Service.Setelah lulus dari SMA, Najwa menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. ketika bekerja, ia memulai kariernya sebagai wartawan magang RCTI dan reporter Metro TV. saat ini, ia mengembangkan Narasi, perusahaan yang bergerak di bidang berita.

3. Aryo Wahab

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Aryo Wahab adalah seorang penyanyi dan aktor Indonesia. Ia mengawali karier musiknya dengan grup 24 Hours pada 1993. Pada bidang pendidikan, setelah menyelesaikan sekolah di SMAN 6 Jakarta, ia melanjutkan studi ke Fakultas Hukum Universitas Trisakti.

4. Tya Ariestya

Tya Ariestya adalah model dan pembawa acara yang memulai kariernya melalui Gadis Sampul 2001. Ia menjadi bagian dari 20 finalis yang berhasil lolos. Bukan hanya menjadi model, ia juga merambah dunia akting. Film yang pernah dibintanginya, yaitu Cookies, Rahasia Bintang, dan Masuk Desa.

KSAD Jenderal Andika Perkasa belum lama ini, tepatnya pada 20 Juni 2021, menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Berdasarkan laporan LHKPN, Andika tercatat memiliki kekayaan mencapai Rp 179,9 miliar atau persisnya Rp 179.996.172.019. TEMPO/Muhammad Hidayat

5. Andika Perkasa

Salah satu alumni SMAN 6 Jakarta ini adalah seorang purnawirawan Panglima TNI, Andika Perkasa. Setelah lulus dari SMAN 6 Jakarta, Andika melanjutkan kuliah di Universitas Terbuka dengan jurusan Manajemen. Setelah itu, Andika Perkasa memiliki awal karier menjadi perwira pertama infanteri di Kopassus.

6. Maudy Koesnaedi

Maudy Koesnaedi merupakan alumnus SMAN 6 Jakarta yang memiliki karier sebagai aktris, pembawa acara, dan model. Ia mulai terkenal ketika membintangi Si Doel Anak Sekolahan sebagai Zaenab. Tak hanya akting, ia juga bekerja sebagai produser dalam sandiwara musikal Betawi, Cinta Dasimah pada 2009.

GEZITA INOVA RUSYDA I SDA

Pilihan Editor: Melihat Rano Karno dan Maudy Koesnaedi Lebih Hangat di Pelangi Tanpa Warna