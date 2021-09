Empat Artis Berprestasi yang Sukses Selesaikan Pendidikan di Luar Negeri

Reporter: Non Koresponden

TEMPO.CO, Jakarta - Selebritas sering mendapat label bahwa mereka tidak perlu pintar untuk mendapat perhatian dari publik. Namun pernyataan tersebut dapat dipatahkan oleh beberapa artis yang mampu menyelesaikan pendidikannya hingga ke luar negeri

Isyana Sarasvati

Pelantun lagu “Tetap Dalam Jiwa” ini merupakan lulusan dari Royal College of Music di Inggris dan bergelar sarjana dengan mengambil jurusan performance. Ia memperoleh predikat cumlaude serta best scholarship graduate. Selain itu, Isyana juga mendapat penghargaan dari Kedutaan Peru sebagai Siswa Asia paling berprestasi.

Sebelum kuliah di Royal College of Music, ia mendapat beasiswa diploma di Nanyang Academy of Fine Arts Singapura (NAFA) ketika SMA. Sehingga, Isyana hanya bersekolah menengah atas sampai kelas 2 SMA. Beasiswa ini ia dapat karena telah mengikuti berbagai kompetisi.

Maudy Ayunda

Maudy dikenal karena berbagai karyanya, salah satunya sebagai pemeran Kugy dalam film Perahu Kertas. Perempuan kelahiran 1994 ini selain memiliki bakat dalam dunia hiburan, ia juga memprioritaskan pendidikan. Maudy telah menyelesaikan studinya di dua universitas besar di dunia, yaitu Oxford dan Stanford.

Ketika di Universitas Oxford (Oxford University), Maudy mengambil program sarjana jurusan Philosophy, Politics, and Economics (PPE). Sebelumnya ia telah diterima oleh Universitas Kolombia (Columbia University) dan Universitas Oxford. Pada 2016, Maudy masuk Oxford dan menyelesaikan studinya selama tiga tahun.

Kemudian, ia melanjutkan pendidikan pascasarjana di Universitas Stanford (Stanford University). Pada jenjang ini, Maudy mengikuti program Joint Degree Program (JDP), yaitu program yang menggabungkan dua studi magister. Ia mengambil jurusan Master of Business Administration (MBA) dan Master of Arts (MA).

Gita Gutawa

Penyanyi lagu Parasit ini pernah bersekolah di Universitas Birmingham (Birmingham of University) untuk gelar sarjananya. Gita mengambil jurusan ekonomi ketika di Birmingham. Kemudian, ia melanjutkan studi pascasarjana di London School of Economics and Political Science (LSE) di Inggris. Ketika mengambil program ini, ia mendapat beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Tasya Kamila

Shafa Tasya Kamila, mantan artis cilik, juga pernah bersekolah di luar negeri. Selebritas kelahiran 1992 ini merupakan alumni dari Universitas Kolombia dengan mengambil program Master of Public Administration. Mengutip dari video Trans7 Official di YouTube berjudul “TASYA, Si Cantik Dengan Segudang Prestasi” pada 6 Juni 2018, Tasya memperoleh Indeks Penilaian Kumulatif (IPK) di atas 3,7 selama bersekolah di Universitas Kolombia.

