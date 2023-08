Setelah Locarno dan Toronto, Smugglers Diundang ke Sitges Film Festival Spanyol

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film Smugglers diundang untuk menjadi kandidat pemenang dalam kompetisi pada Sitges International Fantastic Film Festival atau Sitges Film Festival di Spanyol. Kabar ini dikonfirmasi oleh distributor film Spanyol pada Rabu, 9 Agustus 2023.

Smugglers merupakan karya terbaru dari sutradara Ryu Seung Wan. Film ini akan masuk dalam bagian Orbita sebagai film paling terkenal tahun ini bersama dengan film korea lain, Concrete Utopia. Ada pun Sitges Film Festival merupakan salah satu festival film terbesar di dunia dan digelar pada 5 hingga 15 Oktober di kota Sitges.

Film ini sebelumnya diundang ke Festival Film Internasional Toronto ke-48 yang akan dibuka pada September mendatang dan Locarno Film Festival ke-76 yang dimulai minggu yang lalu selama 11 hari tayang.

Smugglers Jadi Rekomendasi Film Joko Anwar

Film thriller aksi Korea Selatan ini ternyata menarik perhatian dari sutradara kondang Indonesia, Joko Anwar. Melalui unggahannya di Twitter, Joko Anwar menyebut bahwa film ini merupakan salah satu rekomendasinya karena mampu menghangatkan hati penonton. "OMG! Smugglers bagus banget banget banget! Menegangkan, kocak, bikin hati anget!" tulisnya.

Ia bahkan mengajak penonton Indonesia untuk segera menonton Smugglers secara legal, selagi masih ada di bioskop Indonesia. "Sedang tayang di beberapa bioskop Indonesia sekarang please please watch it segera. Serius. Please tonton hari ini kalau bisa. Thank me later!" tulisnya.

Smugglers Gaet Aktor dan Aktris Ternama Korea Selatan

Film Smugglers menampilkan akting dari sejumlah aktor dan aktris ternama Korea Selatan, yaitu Jo In Sung, Kim Hye Soo, Yeom Jung Ah, Park Jung Min, Kim Jong Soo, Go Min Si, dan Lee Do Goon.

Ada pun film ini mengangkat kisah pada tahun 1970-an ketika operasi penyelundupan muncul di dalam sebuah desa kecil yang damai dan berada di tepi laut. Dikutip dari AsianWiki, beberapa tokoh yang terlibat dalam operasi penyelundupan adalah Jo Choon Ja (diperankan oleh Kim Hye Soo) yang bekerja sebagai penyelundup untuk mencari nafkah, Eom Jin Sook (diperankan oleh Yeom Jung Ah) yang memimpin sekelompok penyelam perempuan, dan Sersan utama Kwon (diperankan oleh Jo In Sung) yang merupakan raja penyelundup nasional.

GABRIELLA AMANDA | YONHAP NEWS AGENCY | ASIAN WIKI

