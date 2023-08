Mengenal Xiaojun, Anggota WayV dan NCT U

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Xiaojun anggota grup WayV. Nama lengkapnya Xiao De Jun, vokalis utama dari grup WayV. Memulai debut di Korea Selatan pada 2019, kini Xiaojun bergabung dengan grup idol NCT. Dikutip dari Fandom, Xiaojun lahir di Dongguan, Guangdong pada 8 Agustus 1999.

Pada 2015, Xiaojun ikut dalam kompetisi X Fire dengan lagu-lagu yang dia tulis sendiri. Pada 2018, ia bergabung dengan SM Entertainment dan menjadi anggota pertama SM Rookies SR18B.

Profil Xiaojun

Xiaojun memulai debutnya dengan WayV sebagai vokalis utama pada 17 Januari 2019. Selama proyek Rainbow V WayV, ia menyanyikan lagu cover bersama dengan Kun. Keduanya debut sebagai subunit bernama WayV-Kun & Xiaojun merilis lagu berjudul Back To You.

Pada promosi NCT 2020, SM Entertainment mengumumkan debut Xiaojun, Hendery, dan Yangyang sebagai anggota NCT. Xiaojun juga berpartisipasi dalam promosi NCT 2020 Resonance Pt.1 dengan judul lagu Make A Wish (Birthday Song).

Dikutip dari Kprofiles, Xiaojun pernah belajar di Departemen Musik di Akademi Teater Shanghai. Tak hanya bernyanyi, Xiaojun juga bisa bermain piano, ukulele, drum, dan gitar.

Xiaojun bersama WayV

- Album The Vision (2019)

- Album Take Off (2019)

- Album Take Over the Moon (2019)

- Album Love Talk (2019)

- Album Awaken the World (2020)

- Album Turn Back Time (2020)

- Album Bad Alive (2020)

- Album Kick Back (2021)

- OST Falling Into Your Smile (2021)

Xiaojun bersama NCT dan NCT U :

- Album NCT Resonance Pt.1 (2020)

- Album NCT Resonance Pt.2 (2020)

Kolaborasi Xiaojun

- Berkolaborasi dengan Ginjo merilis lagu The Riot pada 31 Mei 2020.

- Berkolaborasi dengan Zhoumi dalam lagu I'll Be There pada 2020.

- Berpartisipasi dalam album Raiden berjudul Love Right Back pada 2021.

- Membintangi serial web Youku berjudul Hello, My Youth sebagai pemeran utama bernama Chang Yan pada 2021.

