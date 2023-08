Arti Gelang Persahabatan di Konser Taylor Swift The Eras Tour

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penggemar Taylor Swift ramai-ramai membuat gelang persahabatan untuk memeriahkan konser The Eras Tour. Tren gelang persahabatan tersebut terinspirasi dari salah satu lagu Taylor Swift berjudul You're on Your Own, Kid dari album Midnights (2022).

"Everything you lose is a step you take / So make the friendship bracelets / Take the moment and taste it," demikian liriknya.

Baca Juga: Momen Taylor Swift Peluk Anak Kobe Bryant saat Konser The Eras Tour di LA

Swifties, sebutan untuk penggemar Taylor Swift, dari seluruh negara membuat gelang untuk dijual atau dibagikan kepada sesama penggemar lainnya selama gelaran konser The Eras Tour. Meskipun tidak ada aturan khusus tentang seperti apa bentuk gelang ini, penggemar biasanya memilih manik-manik keramik, berhuruf, atau berwarna saat membuatnya. Berbagai judul ataupun lirik lagu dari Taylor Swift tertera di setiap gelang tersebut, contohnya Red, Eras Tour atau evermore.



Gelang Persahabatan di Konser Taylor Swift Jadi Alternatif

Bagi mereka yang tidak ingin menghabiskan berjam-jam mengantre untuk merchandise resmi, gelang persahabatan ini menjadi akan kenang-kenangan yang bagus dan terjangkau dari salah satu tur terbesar tahun ini.

Baca Juga: Dapat Bonus dari Taylor Swift Sopir Truk Beli Rumah

Gelang persahabatan ramaikan konser Taylor Swift The Eras Tour. Dok. Twitter

“Pada saat saya mendapatkan merchandise, tidak ada yang tersisa dalam ukuran saya,” kata salah satu penton The Eras Tour. “Tetapi hampir lebih baik saya bisa membawa pulang satu lengan penuh gelang buatan tangan dari teman-teman yang saya buat malam ini."



Penggemar Taylor Swift Berbagi ke Para Petugas Iklan Scroll Untuk Melanjutkan

Selain penonton, gelang persahabatan ini bahkan juga sampai dipakai oleh satpam, kasir, bartender, dan staf. Bukan hal yang aneh bagi sebagian besar penjaga keamanan dengan kedua lengannya penuh gelang warna-warni yang diberikan oleh penggemar.

“Ini cara yang bagus bagi kita semua untuk terhubung,” kata penonton The Eras Tour. "Senang melihat staf terlibat dan semua orang bersenang-senang karena cinta mereka pada Taylor Swift."

Selain itu, para selebritas dunia juga terlihat mengikuti tren ini. Swifties telah memberikan gelang kepada bintang-bintang yang terlihat di area VIP termasuk Jennifer Lawrence, Nicole Kidman, Keith Urban, Joe Locke, dan adik Selena Gomez, Gracie.

THE HOLLYWOOD REPORTER | THE INDEPENDENT | BUSTLE

Pilihan Editor: Terlalu Bersemangat, Taylor Swift Dua Kali Lupa Lirik Lagu Last Kiss saat Konser