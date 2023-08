Rekomendasi Film dan Drama Korea Kim So Hyun, Aktris Berbakat dari Kecil

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kim So Hyun merupakan aktris cilik berbakat kelahiran 1999 yang telah memiliki banyak drama dan film sejak 2006. Debut sejak berusia 7 tahun, membuat Kim So Hyun didapuk menjadi pemeran pendukung dalam drama Ten Minute Minor. Kemudian, Kim So Hyun mulai populer sejak 2012 dan semakin hangat diperbincangkan setelah menjadi pemeran utama dalam drama Who Are You School 2015.

Baru-baru ini, Kim So Hyun kembali berperan dalam drama My Lovely Liar sebagai Mok Sol Hee yakni sosok perempuan pendeteksi kebohongan dan Hwang Min Hyun sebagai Kim Do Ha yang penuh rahasia. My Lovely Liar tayang pada 31 Juli 2023 di Viu dan tvN setiap Senin dan Selasa pukul 20.50 KST. Untuk itu, mari ketahui film dan drama Korea Kim So Hyun berikut ini.

1. Love Alarm (2019)

Diadaptasi dari serial webtoon karya Chon Kye Kyong, drama Korea Love Alarm pada 2019 dan Love Alarm 2 pada 2021 mengisahkan Kim Jo Jo yang diperankan Kim So Hyun. Kim Jo Jo adalah siswa SMA cantik dan pintar, namun kehidupannya berubah setelah kehilangan orang tuanya.

Kesepian dan kesulitan hidup yang dialami, membuat Kim Jo Jo memutuskan untuk mengunduh aplikasi Joalarm yakni aplikasi pencari cinta dalam radius 10 meter yang dapat mengetahui apabila ada seseorang yang tertarik dengan dirinya. Hingga kemudian, Kim Jo Jo bertemu dengan Hwang Seon Oh yang diperankan oleh Song Kang.

Adegan serial Love Alarm Season 2. (Dok. Netflix)

2. The Tale of Nokdu (2019)

Kisahkan penyamaran untuk memecahkan misteri dan teror, drama The Tale of Nokdu menceritakan sosok Jang Dong Yoon sebagai Jeon Nok Du yakni pangeran terbuang yang disembunyikan identitasnya dan menyamar menjadi wanita. Penyamaran dilakukan untuk mengejar sekelompok pembunuh wanita yang telah menyerang keluarganya.

Selama misi mengejar pembunuh wanita, Jeon Nokdu bertemu dengan Dong Dong Joo yang diperankan Kim So Hyun. Penyamaran yang dilakukan Dong Dong Joo sebagai laki-laki, bertujuan untuk mencelakai raja yang melewati kota Hanyang dengan panah miliknya.

3. Ruler: Master of the Mask (2017)

Drama saeguk populer dengan latar kisah 1700-an yang bertajuk Ruler: Master of the Mask mengisahkan Kim So Hyun sebagai Han Ga Eun, yakni kekasih putra mahkota bernama Lee Sun yang diperankan Yoo Seung Ho. Keduanya bekerja sama untuk melawan organisasi korupsi yang membuat rakyat sengsara dengan risiko yang besar hingga mengancam nyawa keduanya.

4. Let's Fight Ghost (2016)

Sosok arwah gentayangan dalam Let’s Fight Ghost diperankan oleh Kim So Hyun sebagai hantu bernama Hyun Jin dan Taecyeon 2PM sebagai Bong Pal yakni seorang pengusir hantu populer. Pertemuan antara Bong Pal dan Hyun Jin membuat Bong Pal berusaha untuk mengembalikan Hyun Jin ke alam baka, namun justru mereka saling mencintai meskipun hidup di dunia yang berbeda.

Poster film Let's Fight Ghost. Foto: WIkipedia.

5. Unforgettable (2016)

Film populer yang dibintangi Kim So Hyun sebagai Soo Ok dan Do Kyungsoo EXO sebagai Bum Sil ternyata bergenre romantis. Keduanya merupakan pasangan kekasih sekaligus cinta pertama di masa lalu. Hingga kemudian, seorang penyiar radio musik membagikan cerita tentang para sahabat yang jatuh cinta pada satu wanita yang sama.

6. The Last Princess (2016)

Meskipun menjadi pemeran pendukung, namun karakter Kim So Hyun dalam film The Last Princess sangat berpengaruh. Sebab, Kim So Hyun berperan sebagai sosok remaja pemeran utama bernama Deok Hye yang diperankan oleh Son Ye Jin. Film ini mengisahkan seorang Putri Deokhye yakni anak terakhir raja Joseon yang dipaksa tinggal di Jepang sejak berusia 13 tahun dan berupaya untuk kembali ke Korea.

7. Who Are You: School (2015)

Aktris kelewat berbakat bernama Kim So Hyun ini, sempat memerankan dua karakter dengan sifat berbeda dalam drama Who Are You: School 2015 sebagai Lee Eun Bi dan Go Eun Byul. Keduanya merupakan anak kembar yang telah berpisah, kemudian dipertemukan kembali dalam sebuah trip sekolah.

Go Eun Byul diadopsi oleh keluarga di Seoul dengan kepribadian galak, dingin dan pemarah. Berbanding terbalik dengan Lee Eun Bi yang hidup di panti asuhan dan memiliki sikap yang lemah lembut. Namun ternyata, Lee Eun Bi seringkali dibully oleh teman-teman sekolahnya dan Go Eun Byul berusaha untuk balas dendam.

8. The Moon That Embracing The Sun (2012)

Drama Korea legendaris bertajuk The Moon That Embracing The Sun diperankan oleh Kim Soo Hyun sebagai Raja Lee Hwon dan Han Ga In sebagai peramal Wol. Melalui drama saeguk ini, Kim So Hyun juga berperan sebagai putri bangsawan angkuh dan sombong yang menggap Kim Yoo Jung adalah saingannya untuk mendapatkan hati Raja. The Moon That Embracing The Sun mengisahkan romansa dan konflik dari konspirasi politik yang terjadi di jaman Joseon.

Itulah rekomendasi film dan drama Korea Kim So Hyun yang perlu ditonton karena memiliki kisah menarik, visual super keren, sinematografi mengagumkan, hingga berhasil populer di seluruh dunia.

NUR QOMARIYAH

