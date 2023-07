Park Seo Joon dan IU Bintangi Film Dream, 50 Hari di Puncak Box Office Korea

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film Dream merupakan film baru yang telah tayang pada 26 April 2023 dan disutradarai Lee Byung Hun. Sebelum merilis film ini, Lee Byung Hun pernah populer dari hasil karyanya melalui berbagai film terbaik, seperti Extreme Job dan Be Melodramatic.

Film Dream yang bisa disaksikan di Netflix sejak 25 Juli 2023 ini dibintangi oleh Park Seo Joon, IU, dan Lee Hyun Woo yang pernah menjadi bintang dalam video klip, iklan, serta variety show secara bersamaan. Film ini juga menjadi ajang reuni Lee Hyun Woo dengan IU yang pernah menjadi bintang MV milik IU berjudul You and I dan Above the Time. Selain itu, IU dan Park Seo Joon dikenal dekat lantaran berada di bawah naungan agensi yang sama.

Film Dream mengangkat kisah mengenai sebuah kelompok yang berupaya mencapai mimpinya dalam menjuarai ajang kompetisi sepak bola internasional tahunan bernama Homeless World Cup. Pada Dream, Park Seo Joon berperan sebagai Yoon Hong Dae yang merupakan seorang pelatih tim sepak bola dan pernah terlibat suatu permasalahan.

Awalnya, ia merupakan seorang pemain sepak bola profesional, tetapi mendapatkan kasus tidak terduga akibat insiden yang menimpanya. Akibatnya, ia harus menjalani hukuman dalam masa percobaan disipliner dengan adil.

Meskipun kehidupan Yoon Hong Dae awalnya tidak memiliki arah, tetapi akhirnya ia ditunjuk menjadi pelatih tim sepak bola nasional dengan tim para tunawisma yang tidak pernah bermain sepak bola sama sekali. Seiring waktu berjalan, ia menjadi seorang pelatih sepak bola yang berhasil membuat semangat dan alasan untuk hidup kembali. Perubahan ini membuatnya diberikan tanggung jawab menjadi pelatih sepak bola yang dapat diandalkan.

Film dream juga menghadirkan IU sebagai Lee So Min, seorang produser dan sutradara yang bertugas untuk membuat film dokumenter dengan tim sepak bola Yoon Hong Dae. Ia selalu berusaha keras dengan sekuat tenaga untuk menghasilkan film terbaik. Meskipun mampu dengan sempurna menentukan momen menyentuh ketika mengambil gambar untuk filmnya, tetapi ia tidak memiliki hasrat untuk melakukan pekerjaan itu.

Selain Park Seo Joon dan IU, Dream dibintangi oleh bintang Korea lainnya yang sudah memiliki chemistry kuat antara satu sama lain. Para pemeran tersebut, antara lain Kim Hwan Dong (Kim Jong Soo), Jeon Hyo Bong (Go Chang Suk), Son Bum Soo (Jung Seung Gil), Jeon Moon Soo (Yang Hyun Min), Kim In Sun (Lee Hyun Woo), dan Jo Young Jin (Hong Wan Pyo), seperti tertulis dalam Soompi.

Tidak hanya diisi pemain bintang saja, tetapi Dream juga menyajikan suasana cerita tawa dan emosi yang menyentuh para penonton. Meskipun Yoon Hong Dae, Lee So Min, dan anggota tim semuanya memiliki cerita dan alasan berbeda untuk bergabung dalam rangkaian Piala Dunia Tunawisma, tetapi mereka secara bertahap menjadi tim yang saling melengkapi satu sama lain.

Secara khusus, adegan akhir Piala Dunia Tunawisma menyoroti ketulusan mereka untuk saling melengkapi kekurangan keterampilan satu sama lain. Kerja sama tim ini mampu tersampaikan kepada penonton secara positif. Itulah alasan mengapa Dream berhasil bertengger di puncak box office.

Menurut Sistem Informasi Box-office Korea (KOBIS) Dewan Film Korea, film Dream berhasil mengumpulkan 93.420 penonton yang memuncaki box office Korea. Angka tersebut membuat Dream menjadi film pertama Korea yang menduduki peringkat teratas box office dalam 50 hari sejak perilisan The Devil's Deal pada Maret 2023 silam.

Pilihan Editor: Idolakan IU, Park Seo Joon Ingin Lebih Banyak Adegan Berdua di Film Dream