LANY hingga Rain akan Manggung di XYZ Festival 2023 Jakarta Agustus Mendatang

TEMPO.CO, Jakarta - XYZ Festival 2023 akan menghadirkan musisi ternama seperti LANY, Rain, The Japanese House, dan J-Rocks. Festival musik ini akan digelar X-Drive In Taman Impian Ancol, Jakarta, Sabtu, 26 Agustus 2023.

XYZ Festival 2023 menyuguhkan berbagai genre musik dengan target lintas generasi bersama musisi-musisi ternama mulai dari penyanyi populer pada masanya hingga yang sedang digandrungi saat ini. 4 nama yang disebutkan sebelumnya merupakan pengisi acara utama dan line up fase pertama yang baru diumumkan oleh Sound Rhythm selaku promotor.



LANY merupakan grup beranggotakan Paul Jason Klein (vokal, keyboard dan gitar), Jake Clifford Goss (drum dan sampling pad), dan Les Priest (keyboard dan gitar). LANY berhasil mengepakkan sayapnya setelah meluncurkan lagu andalan mereka yakni, ILYSB yang menjadi awal ketenaran mereka di dunia musik.

Grup musik LANY beraksi dalam konsernya bertajuk "a november to remember Asia Tour 2022" di ICE BSD, Tangerang, Banten, Rabu 9 November 2022. Dalam konsernya dua musisi pop asal Los Angeles, Amerika itu membawakan sejumlah lagu diantaranya Get Away, I Don't Wanna Love You Anymore, dan Cowboy in LA. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

Jung Ji Hoon atau yang terkenal dengan nama Rain adalah penyanyi sekaligus aktor Korea Selatan. Dalam karier bermusiknya, Rain sudah memiliki tujuh album, 28 single, dan sudah beberapa kali menggelar tur konser dunia. Sebagai aktor, nama Rain juga sudah dikenal luas sejak bermain di drama Full House (2004) dan yang terakhir Ghost Doctor (2022)

The Japanese House adalah musisi pop indie Inggris dari Buckinghamshire. Perempuan bernama asli Amber Mary Bain itu bertindak sebagai vokalis yang juga memainkan gitar, synthesizer, dan keyboard. Dia mulai menulis musik dengan nama The Japanese House pada 2012, setelah diperkenalkan dengan Matty Healy.

J-Rocks adalah grup band rock Indonesia yang dibentuk sejak 2003. Musik J-Rocks sangat dipengaruhi oleh band rock Jepang. J-Rocks menjadi band Indonesia pertama yang melakukan rekaman di studio Abbey Road yang terkenal di dunia di Inggris.



XYZ Festival 2023 akan dimeriahkan oleh pengisi acara lokal dan internasional, berbagai pilihan makanan dan minuman untuk mengisi waktu akhir pekan dengan musik dengan pengalaman yang seru selama festival berlangsung. Untuk line up fase berikutnya akan diumumkan dalam waktu dekat.

"Mari rayakan bersama, nikmati, dan luangkan waktu akhir pekan sepenuhnya hanya di XYZ Festival 2023. Kami percaya, siapapun berhak untuk mendapatkan kebahagiaan, semuanya punya hak yang sama tanpa terkecuali, acara ini dipersembahkan dan diselenggarakan oleh Sound Rhythm bagi para pecinta hiburan untuk mendapatkan pengalaman terbaiknya menyaksikan festival musik," demikian pengumuman resmi yang diterima Tempo pada Kamis, 27 Juli 2023.



Tiket XYZ Festival 2023

Tiket XYZ Festival 2023 akan mulai tersedia secara online hanya melalui situs resmi di XYZ-Fest.com mulai hari Rabu, 2 Agustus 2023 pukul 10.00 WIB. Penyelenggara menyiapkan tiket presale terbatas dengan harga Rp 1,5 juta.

