Mengenal Para Pemeran Film Haunted Mansion

TEMPO.CO, Jakarta - Haunted Mansion film petualangan horor komedi yang diadaptasi dari atraksi klasik di taman bermain Disney. Mengutip Antara, film Haunted Mansion disutradarai oleh Justin Simien dengan skenario ditulis oleh Katie Dippold.

Adapun produsernya Dan Lin dan Jonathan Eirich. Nick Reynolds dan Tom Peitzman produser eksekutif. Film ini tayang di bioskop Indonesia pada Rabu, 26 Juli 2023.

Pemeran Haunted Mansion

1. LaKeith Stanfield

LaKeith Lee Stanfield aktor dan rapper dari Victorville, California. Dia mengikuti audisi untuk film yang digarap sutradara Destin Cretton, Short Term 12 (2008). Versi terbaru Short Term 12 (2013) menandai debut LaKeith sebagai aktor profesional.

Dia mendapat peran dalam film biografi Martin Luther King, Selma (2014). Setelah itu ia membintangi Get Out (2017), Knives Out (2019), The Photograph (2020), dan serial Atlanta di FX.

2. Rosario Dawson

Rosario Dawson aktris yang lahir di New York City pada 9 Mei 1979. Ibunya, Isabel Celeste, keturunan Puerto Rico dan Afro-Kuba, seorang penyanyi, ayahnya, Greg Dawson keturunan Irlandia.

Pada usia 16 tahun, Rosario diminati bakatnya oleh penulis skenario Harmony Korine untuk terlibat dalam film kultus kontroversial Kids (1995). Kariernya makin menanjak, dia berperan dalam banyak film, termasuk Light It Up (1999), Sidewalks of New York (2001), 25th Hour (2002), Shattered Glass (2003), dan Alexander (2004).

3. Jamie Lee Curtis

Jamie Lee Curtis aktris Amerika Serikat yang lahir di Los Angeles, California pada 22 November 1958. Dia dikenal sebagai Scream Queen karena peran ikoniknya dalam film horor seperti Halloween (1978), dia berperan sebagai Laurie Strode. Perannya dalam film tersebut membantu memperkuat reputasinya sebagai salah satu bintang film horor terkenal.

Dikutip dari Biography, Curtis juga tampil dalam berbagai genre film, termasuk komedi dan drama. Beberapa film terkenalnya antara lain Trading Places (1983), A Fish Called Wanda (1988), dan True Lies (1994). Dia pernah menerima Golden Globe Award untuk Aktris Terbaik.

4. Jared Leto

Dikutip dari Britannica, Jared Leto aktor kenamaan Amerika Serikat yang lahir di Bossier City, Louisiana pada 26 Desember 1971. Jared Leto meraih ketenaran di dunia akting berkat perannya dalam film Requiem for a Dream (2000).

Dia juga mendapat pengakuan atas perannya sebagai Rayon dalam film Dallas Buyers Club (2013). Ia menerima penghargaan Academy Award, Golden Globe Award, dan Screen Actors Guild Award untuk Aktor Pendukung Terbaik. Dalam film Haunted Mansion, Jared Leto berperan sebagai Alistair Crump

