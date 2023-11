Jazz Aula Barat Gelar Konser Tribute to Arifin Panigoro karena Selalu Dukung Musik Jazz

Iklan

TEMPO.CO, Bandung - Jazz Aula Barat dan ITBJazz menghelat konser bertajuk "Tribute to Arifin Panigoro" pada Jumat malam, 10 November 2023. Menampilkan sederet penyanyi dan musisi jazz di Tanah Air, panitia juga memberikan penghargaan spesial bagi keluarga mendiang Arifin Panigoro serta penyanyi jazz kawakan Margie Segers. “Penghargaan ini untuk orang-orang yang berjasa mendukung perkembangan jazz,” kata Imelda Rosalin, Direktur Jazz Aula Barat, Selasa, 7 November 2023.

Tahun Ini Penghargaan Jazz Aula Barat untuk Arifin Panigoro

Penghargaan perdana sebelumnya diberikan kepada para penyiar radio yang membawakan acara musik jazz di Bandung. Kini penghargaan diberikan kepada orang seperti mendiang Arifin Panigoro yang mendukung musik jazz di Indonesia dengan berbagai cara, seperti menggelar acara musik jazz. “Memberikan pekerjaan, atau bantuan langsung ke musisi jazz yang sakit,” ujarnya.

Panitia menghadirkan para musisi jazz Indonesia yang terhitung dekat dengan Arifin Panigoro semasa hidupnya. Seperti Margie Segers yang juga diberikan Lifetime Achievement Jazz Aula Barat Award 2023, kemudian Oele Pattisellano, Cendy Luntungan, Jeffry Tahalele, Yance Manusama, dan Imelda Rosalin.

Penampil lainnya yaitu Gail Satiawaki, Yoes JF, Nenden Shintawati, Amalia Ramdhan, Natasya Elvira, Mahanada Putra Yapari, ITBJazz, dan Salamander Big Band, serta Mus Mujiono. Beberapa tembang yang dibawakan seperti instrumental 'Winter Games', 'People', 'The Good Life', 'All Night Long', 'If You Never Fall in Love with Me'. Mus juga menyanyikan lagu-lagunya sendiri yakni 'Arti Kehidupan', 'Tanda-tanda', 'On Broadway,' dan 'Beyond The Sea'.

Sejarah Perhelatan Musik Jazz Aula Barat

Menurut Imelda, Jazz Aula Barat merupakan perhelatan musik jazz yang dirintis sejak 2013. Penggagasnya yaitu Riza Arshad musisi jazz lulusan Seni Rupa ITB angkatan 1981. Hingga 2019, panitia telah menggelar sebanyak enam kali konser jazz di Aula Barat ITB. Selama itu pula pertunjukan diterapkan berbayar. Seperti yang sekarang, harga tiketnya Rp 200 ribu untuk kalangan umum dan Rp 50 ribu bagi mahasiswa. “Hasil dananya untuk unit kegiatan mahasiswa musik jazz di ITB,” ujarnya.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Tahun sebelumnya juga sempat digelar konser musik jazz di Bandung dengan judul yang sama. Namun menurut Imelda, acara kali ini tidak berhubungan dengan kegiatan tersebut.

Pilihan Editor: Laufey Raih Rekor Debut Album Jazz Terbesar di Spotify