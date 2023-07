Peserta Audisi America's Got Talent dari Indonesia, Ada Penyanyi dan Ilusionis

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Acara pencarian bakat America's Got Talent. atau AGT diikuti para peserta dari Indonesia. Para peserta dari Indonesia itu antara lain penyanyi hingga pesulap. Siapa saja?

1. Demian Aditya

Demian Aditya pesulap atau spesialis ilusionis dari Indonesia. Ia mengikuti America's Got Talent pada 2017. Kala itu, aksinya mendebarkan seluruh penonton, ketika ia beraksi eskapologi atau melepaskan diri. Tangannya diborgol dan anggota tubuhnya dikunci dalam peti kaca yang akhirnya tertimbun pasir.

Walaupun aksinya itu membuat dia lolos ke babak selanjutnya, tapi dia tersingkir setelah melakukan aksi untuk ketiga kali.

2. The Sacred Riana

The Sacred Riana sulap yang beraliran bizarre illusionist asal Jakarta, Indonesia. Ia pernah tampil di America’s Got Talent 2018. Berkat aksinya di panggung yang membuat kagum dan takut para penonton dan juri di panggung, Riana lolos ke babak live show American Got Talent.

Riana gagal melaju ke babak semifinal ajang America's Got Talent 2018. Tapi, sebelum itu The Sacred Riana pernah menjuarai Asia's Got Talent 2017.

3. Putri Ariani

Putri Ariani merupakan penyanyi asal Indonesia yang menyita perhatian publik Indonesia, Dia mendapatkan golden buzzer di America's Got Talent 2023. Menurut artikel di Distractify, golden buzzer salah satu penghargaan khusus yang ada dalam acara tersebut. Di America's Got Talent, golden buzzer kesempatan istimewa yang diberikan kepada peserta dengan penampilan yang luar biasa, bakat maupun emosi.

4. Cakra Khan

Penyanyi Indonesia Cakra Khan mengikuti audisi America's Got Talent. Cakra Khan membawakan dua lagu dari Ed Sheeran dan Bob Marley, Make It Rain, No Woman No Cry dari Bob Marley. Empat juri Simon Cowell, Heidi Klum, Sofia Vergara, dan Howie Mandel mengapresiasi Cakra Khan. Para penonton tepuk tangan sambil berdiri setelah penampilan Cakra Khan.

