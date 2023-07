Mengenal Grup ITZY akan Meluncurkan Album Kill My Doubt

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - ITZY akan comeback dengan mini album baru Kill My Doubt yang akan diluncurkan pada 31 Juli 2023, menurut jadwal yang dirilis JYP Entertainment, dikutip dari The Star.

Album tersebut akan berisi enam lagu. Adapun lagu utama Cake dan lima lagu lainnya, Bet On Me, None of My Business, Bratty, Psychic Lover dan Kill Shot. ITZY meluncurkan tiga video musik untuk Cake, Bet On Me, dan None of My Business.

Profil ITZY

Mengutip Kprofiles, ITZY grup beranggota lima orang, Yeji, Lia, Ryujin, Chaeryeong, Yuna. Grup ini debut di bawah JYP Entertainment pada 11 Februari 2019 dengan album single pertama IT'z Different, dan lagu Dalla Dalla. Mengutip Billboard, nama ITZY berasal dari ucapan Korea yang berarti ada. Pada 20 Januari 2019, ITZY memperkenalkan kelima anggotanya.

Mengutip Allkpop, debut grup ITZY memikat perhatian karena rekan satu label dengan Twice, 2PM, Stray Kids, dan GOT7. Merujuk Kpopping, para anggota ITZY sudah berpengalaman sebelumnya di industri hiburan. Chaeryeong kontestan di acara kompetisi SBS K-Pop Star 3 pada 2013. Ia berkompetisi dalam acara survival JYP Sixteen pada 2015, tapi Chaeryeong gagal menjadi anggota grup pemenang.

Ryujin kontestan acara JTBC Mixnine dari 2017 sampai 2018. Tapi dia tersingkir dalam kompetisi terakhir. Adapun Yeji kontestan di SBS The Fan, ia tersingkir di episode lima. Semua anggota ITZY, kecuali Lia, muncul di reality show Mnet Stray Kids sebagai grup proyek bersaing dengan Stray Kids pada 2017.

Mengutip Stylecaster, kelima anggota ITZY memilih jalur yang berlainan untuk menjadi bintang. Adapun bersama JYP Entertainment, urutan anggota yang bergabung dalam ITZY dimulai Chaeryeong, Ryujin, Yeji, Yuna, dan Lia.

Merujuk Music Entertainment Asia, ITZY telah berkembang menjadi fenomena pop internasional menjangkau banyak pendengar di berbagai platform musik. ITZY telah merilis lagu-lagu ikoniK yang menjadi bagian dari budaya pop atau genre K-Pop.

