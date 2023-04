Fakta Menarik dan Pencapaian Girl Grup Itzy di Jagat K-Pop

TEMPO.CO, Jakarta - ITZY, girl grup Korea Selatan beranggotakan Yeji, Lia, Chaeryeong, Ryujin, dan Yuna, besutan JYP Entertainment. Berkat musik fantastis dan penggemar setia mereka, Itzy telah menjadi salah satu grup wanita populer yang paling dicintai.

Merangkum dari allkpop, ITZY memenangkan penghargaan pertama mereka di tahun 2019. Girl grup beranggotakan lima orang itu mengantongi penghargaan New Female of the Year dalam ajang Brand of the Year Awards 2019. Itzy adalah salah satu grup KPop yang memiliki debut paling sukses. Ini membuat mereka dianggap sebagai "monster rookies" oleh sebagian besar orang.

Itzy sudah mengumpulkan beberapa prestasi di bawah ikat pinggang mereka, serta membuat dan memecahkan rekor di awal karier mereka. Lagu debut Itzy, "Dalla Dalla", memegang poin digital terbanyak oleh girl grup Kpop di Gaon untuk paruh waktu 2019 dengan total 571 juta poin. Lagu ini juga menjadi satu-satunya lagu dari girl grup Kpop yang dirilis pada 2019 yang mencapai tanda 500M. Beberapa di antara pencapaian lain Itzy ialah:

X

- Video musik debut paling banyak dilihat dalam 24 jam oleh grup KPop menurut Billboard dengan 17,1 juta penayangan.

- Jumlah kemenangan acara musik terbanyak untuk lagu debut girl grup, totalnya ada sembilan.

- Girl grup KPop tercepat yang menang di acara musik, sembilan hari sejak mereka debut.

- Girl grup KPop tercepat yang memenangkan Triple Crown.

- Menempati posisi puncak kedua di Billboard World Digital Songs Chart.

- Memuncaki tempat kedua di Billboard YouTube Chart, tertinggi untuk lagu debut atau Music Video (MV).

Pada 2020, ITZY memecahkan rekor baru menjadi satu-satunya girl grup K-Pop yang meraih Bonsang dengan lagu debutnya mengikuti Wonder Girls. Itzy meraih penghargaan Rookie of the Year (ROTY) di Golden Disc Awards ke-34. Berkat penghargaan itu, ITZY menjadi girl grup K-Pop dengan jumlah ROTY terbanyak dalam sejarah, yang sebelumnya dipegang oleh (G)I-DLE. Itzy memiliki total 11 penghargaan Rookie of the Year.

Dilansir dari Soompi, pada 24 Juli 2022, ITZY mencapai peringkat tertinggi mereka di Billboard 200. Peringkat mingguan album paling populer di Amerika Serikat itu mengumumkan bahwa mini album Itzy "CHECKMATE" sudah memulai debutnya di nomor delapan tangga lagu Top 200 Albums yang terkenal. Hal tersebut menjadikan ITZY sebagai girl grup K-Pop keempat dalam sejarah yang masuk Top 10 Billboard 200, setelah BLACKPINK, TWICE, dan aespa.

"CHECKMATE" juga merupakan album girl grup K-Pop kelima yang masuk 10 besar, mengikuti "THE ALBUM” milik BLACKPINK, “Taste of Love” dan “Formula of Love: O+T=<3” oleh TWICE, serta "Girls" milik aespa. Pencapain ini menandakan kali pertama ITZY masuk 10 besar di Billboard 200, serta entri ketiga mereka di chart secara keseluruhan setelah album "GUESS WHO" 2021 dan "Crazy in Love" yang terakhir memuncak di nomor 11.

Berdasarkan laman Billboard, mengikuti kemitraan strategis awal antara Republic Records dan JYP pada 2020 yang membantu menumbuhkan jejak TWICE di Amerika Serikat, Billboard secara eksklusif bisa mengungkapkan detail pertama terkait perluasan aliansi yang akan mencakup boy band dan girl grup JYP Entertainment yakni Stray Kids dan ITZY. Sejak ITZY dimulai pada Februari 2019, girl grup ini sudah merilis semua single mereka dalam bahasa Inggris.

Pilihan editor : Debut Sejak 2019, Begini Muasal Terbentuknya Girl Grup ITZY

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung.