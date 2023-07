Bae Suzy Menang Aktris Terbaik Blue Dragon Series Awards 2023 Kenang Proses Syuting Anna

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bae Suzy memenangkan penghargaan Aktris Terbaik dalam Peran Utama dalam ajang Blue Dragon Series Awards, di Incheon Paradise City, Korea Selatan, Rabu 19 Juli 2023. Dia mendapatkan penghargaan untuk perannya sebagai Anna, dalam drama berjudul "Anna".

Dalam serial tersebut, Anna, yang bosan dengan kehidupannya yang melelahkan, menjadi objek kecemburuan bagi semua orang saat dia mulai menjalani kehidupan yang sepenuhnya berlawanan, menerima perhatian dari orang-orang. “Anna” menggambarkan kisah seorang wanita yang akhirnya menjalani kehidupan orang yang berbeda dimulai dengan kebohongan kecil.

Ungkapan kebahagiaan Bae Suzy Baca Juga: Song Hye Kyo Menang Daesang di Blue Dragon Series Awards 2023 Berkat The Glory

Saat memberikan sambutan di atas panggung Bae Suzy bersyukur menerima penghargaan bergengsi itu dan dinominasikan bersama para aktor senior. " 'Anna' adalah karya yang membuatku bersemangat sekaligus takut, karena memiliki banyak ambisi. Oleh karena itu, proses pemilihan dan setiap momen pembuatan film akan dikenang dan tetap bermakna dalam ingatan saya," katanya.

Aktris berusia 28 tahun itu tak lupa berterima kasih kepada semua staf yang bekerja keras untuk 'Anna' dan menciptakan momen tak terlupakan di lokasi syuting. "Kepada kolega dan aktor senior yang bersamaku, terima kasih atas kerja keras dan bimbingannya. Saya akan menghargai penghargaan ini sebagai perwakilan dari semua orang yang terlibat dalam 'Anna'," tambahnya.

Pemenang Blue Dragon Series Awards lainnya Baca Juga: Lim Ji Yeon Sabet Piala Blue Dragon Series Awards 2023, Minta Maaf ke Pemilik Nama Park Yeon Jin

Sementara untuk penghargaan Aktor Terbaik diberikan kepada Ha Jung Woo untuk perannya dalam “Narco-Saints”. “Saya merasa malu dan terhormat menerima penghargaan di depan senior Choi Min Sik, yang saya hormati," ujarnya saat menerima penghargaan dan melanjutkan dengan berbagi kegembirannya dengan sutradara Yoon Jong Bin, Jo Woo Jin, Park Hae Soo, Yoo Yeon Seok, senior Hwang Jung Min dan Bong Sik. "Saya akan berbagi kegembiraan ini dengan semua aktor dan staf. Terima kasih."

Blue Dragon Series Awards adalah acara penghargaan konten serial domestik pertama yang menargetkan drama OTT yang dirilis di dalam negeri dan acara hiburan dari platform seperti Netflix, Disney+, Apple TV+, Watcha, Wavve, KakaoTV, Coupang Play, dan Tving.

Tahun ini Blue Dragon Series Awards memperkenalkan beberapa penghargaan baru: Daesang (Hadiah Utama), Penghargaan Popularitas OST, dan Penghargaan Why Not (diberikan kepada artis atau karya yang menginspirasi perubahan dalam layanan streaming melalui ide atau tantangan unik).

Selain Bae Suzy dan Ha Jung Woo, peraih penghargaan lainnya adalah Song Hye Kyo yang mendapat Daesang pertama untuk perannya dalam serial hit "The Glory", sementara lawan mainnya Lim Ji Yeon membawa pulang penghargaan untuk Aktris Pendukung Terbaik.

Park Ji Hoon juga memenangkan Aktor Pendatang Baru Terbaik untuk perannya dalam "Weak Hero Class 1", dan Shin Ye Eun membawa pulang Aktris Pendatang Baru Terbaik untuk serialnya "Revenge of Others". Sementara penghargaan tahun ini untuk Drama Terbaik diberikan kepada "Big Bet", sedangkan penghargaan untuk Program Variasi Terbaik diberikan kepada "Siren: Survive the Island".

