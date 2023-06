Jadi Lawan Main Bae Suzy, Yang Se Jong Pernah Jadi Penjaga Toko Sewa Buku dan DVD

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu drama Korea terbaru yang akan rilis adalah Doona! atau The Girl Downstairs. Drama ini menjadi drakor pertama setelah Yang Se Jong menyelesaikan wamil pada 2021. Secara keseluruhan drama ini mengisahkan tentang kisah percintaan mahasiswa dengan mantan idol K-Pop. The Girl Downstairs dibintangi oleh Bae Suzy dan Yang Se Jong sebagai bintang utama. Doona! merupakan drama Korea terbaru yang diadaptasi dari webtoon dan segera tayang di Netflix.

Yang Se Jong saat ini sedang menarik perhatian publik. Agar lebih dekat dengan dia, berikut ini biodata dan profil Yang Se Jong, aktor yang sedang naik daun.

Biodata dan Profil Yang Se Jong

Aktor tampan ini lahir pada 23 Desember 1992 di Gyeonggi, Korea Selatan. Sedari kecil ia sudah mandiri, terbukti pada saat duduk di bangku SMA dia pernah bekerja parttime sebagai penjaga toko penyewaan buku dan DVD.

Ketertarikannya di dunia seni peran berawal saat ia kelas 2 SMA setelah menonton drama bersama teman sekolahnya. Lantaran memiliki ketertarikan terhadap dunia akting membuat dia akhirnya melanjutkan pendidikan di Korea National University of Arts dengan mengambil jurusan Teater dan Film.

Perjalanan Karier Yang Se Jong

Sebelum menjajal dunia akting, dia pernah mengikuti kompetisi Taekwondo dan menerima beasiswa dari The Samsung Foundation untuk kuliah di Sports University. Namun akhirnya ia tolak dan memilih untuk menempuh pendidikan di Korea National University of Arts. Pada 2011, dia sempat menjadi model fashion.

Debut awalnya dalam dunia peran bermula saat dia selesai melakukan syuting Saimdang, Memoir of Colours dan mengikuti pemilihan pemeran Dr. Romantic sebagai artis pendukung pada 2016.

Pada 2017 dia sempat membintangi beberapa drama meskipun tidak menjadi pemeran utama, beberapa drama yang pernah dibintanginya adalah Saimdang Light's Diary, dan OCN Duel. Berkat kepiawaiannya dalam membawakan karakter, akhirnya ia mendapatkan peran utama dalam drakor berjudul Temperature of Love. Dari sinilah namanya semakin meroket dan bahkan memenangkan penghargaan Aktor Pendatang Baru Terbaik di Baeksang Arts Awards.

Aktor dengan tinggi badan 182 cm juga turut membintangi drama berjudul Still 17 sebagai seorang perancang panggung yang menderita trauma pada usia tujuh belas tahun dan juga drama yang berjudul My Country: The New Age. Kedua drakor tersebut juga merupakan drakor terakhir karena Se Jong harus menjalani wajib militer (Wamil) pada 12 Mei 2020.

Setelah selesai wajib militer, dia kembali dengan drama terbarunya yang berjudul Lee Doona! Di sini dia beradu akting dengan Bae Suzy. Namun, saat ini belum bisa dipastikan kapan drama tersebut akan tayang. Tapi yang pasti Lee Doona! akan tayang di 2023.

Sederet Penghargaan Yang Se Jong

1. Excellent Actor (Monday-Tuesday drama) (Still 17) - 2018 SBS Drama Awards

2. Best New Actor (Temperature of Love) - 2018 Baeksang Arts Awards

3. Best New Actor (Temperature of Love) - 2017 Drama Awards

Demikian biodata dan profil dari Yang Se Jong. Aktor ini baru saja menyelesaikan wamil dan akan comeback dengan drama terbarunya. Semoga akan banyak drama-drama selanjutnya yang dibintangi Yang Se Jong!

DWI LUCY SUSETIOWATI

