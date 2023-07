Mengenal The Strokes, Band Garage Rock yang akan Konser di Jakarta

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Grup musik garage rock asal Amerika Serikat The Strokes dikabarkan akan konser di festival musik We The Fest di GBK Sort Complex, Jakarta. Adapun We The Fest berlangsung pada 21 Juli hingga 23 Juli 2023. Momentum ini kali pertama The Strokes berkunjung ke Indonesia. Para anggota The Strokes, yaitu Julian Casablancas, Nick Valensi, Albert Hammond Jr., Nikolai Fraiture, dan Fabrizio Moretti.

Tentang The Strokes

Mengutip Britannica, The Strokes bermula ketika Julian Casablancas berteman dengan Nick Valensi, Fabrizio Moretti ketika bersekolah di Manhattan. Saat itu, mereka rutin bermain musik meskipun belum memiliki lagu.

Nama The Strokes bermula sayembara dan lelucon vokalis Julian Casablanca kala itu. Mengutip New Musical Express atau NME ucapan The Strokes keluar dari Julian ketika Nikolai Fraiture bertanya mengenai nama band pada akhir 1998.

The Strokes merilis mini album Modern Age pada 2001. Tak lama berselang, kemudian merilis album Is This It (2001) yang menjadi album of the year versi majalah NME dari Inggris. Album yang mengantarkan The Strokes menuju kepopuleran dan menjadi salah satu penanda kemunculan kembali skena garage rock dari Amerika.

Mengutip All Music, album Is This It mencapai nomor dua di Tangga Album Inggris dan nomor 33 di Tangga Album Billboard 200 di Amerika Serikat. Single hit dan menjadi ikon dari The Strokes adalah Last Nite dan Someday.

Setelah album Is This It

Setelah mendapat banyak penghargaan dan masuk dalam beberapa nominasi Pendatang Baru Internasional terbaik, The Strokes tur pada 2002. Waktu itu masih berkeliling Amerika. Tur selesai, The Stroke kembali berfokus pada perilisan album. Album Room on Fire meluncur pada 2003. Album yang dianggap eksperimental dibanding Is This It.

Album ketiga mereka rampung dengan judul First Impressions of Earth pada 2005. Sayangnya, album ini tidak terlalu sukses dan terpaksa hiatus selama enam tahun.

Selepas menjalankan berbagai proyek pribadi, Julian dan Valensi mulai membicarakan untuk merilis album keempat pada 2009. Proyek album begitu berjalan pelan dan baru rilis pada 2011 berjudul Angles dan Comedown Machine tahun 2013. Dua album ini didominasi musik elektronik dan cukup berbeda dari dua album pertama The Strokes yang bernuansa garage.

Pada 2020, The Strokes merilis album keenam berjudul The New Abnormal dengan sampul album yang dihiasi lukisan Jean-Michel Basquiat. Album tersebut sukses besar dan menjadi Top Ten hit di Amerika dan Inggris.

