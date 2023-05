Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah pandemi Covid-19 selesai, berbagai acara berskala besar kembali diadakan dan menjamur di Indonesia. Mulai dari pasar kuliner, pameran, hingga acara musik berupa festival dan konser tunggal para musisi ternama. Bahkan, beberapa band luar negeri akan menyambangi Indonesia di 2023 untuk menyapa para penggemarnya. Jadwal konser musisi internasional ini pun telah banyak dibagikan melalui media sosial resmi penyelenggara dan promotor.

Kabar sejumlah band internasional yang akan mengunjungi Indonesia ini menjadi angin segar bagi para pecinta musik Tanah Air. Pasalnya, kini tak perlu lagi pergi ke negara tetangga hanya untuk menikmati konser atau penampilan dari artis idola. Lantas, siapa saja band luar negeri yang akan menyapa penggemarnya di Indonesia? Berikut daftar band luar negeri yang bakal tampil di Indonesia 2023.

1. The Strokes

Band luar negeri yang bakal tampil di Indonesia 2023 yang pertama adalah The Strokes. Band rock asal Amerika Serikat ini menjadi salah satu headline festival musik, We The Fest 2023. Festival musik musim panas tahunan ini akan dilaksanakan pada 21-23 Juli 2023 di GBK Sport Complex, Senayan.

Ini merupakan kunjungan pertama The Strokes ke Indonesia. Julian Casablancas dan kawan-kawan akhirnya akan bertemu dengan para penggemarnya di Jakarta. Band yang dibentuk di New York City pada 1998 ini menjadi grup terkemuka untuk kebangkitan rok indie di awal 200-an. Mereka terdiri dari Julian Casablancas, Nick Valensi, Albert Hammond Jr., Nikolai Fraiture, dan Fabrizio Moretti.

2. The 1975

The 1975 juga akan tampil di Indonesia sebagai salah satu headliner festival We The Fest 2023. Grup musik rock alternatif atau indie rock ini dikenal memiliki penggemar yang cukup banyak di Indonesia. Meski begitu, belum diketahui secara pasti tanggal dan tempat untuk penampilan grup yang berbasis di Manchester, Inggris ini.

Grup yang satu ini beranggotakan empat orang personil, yakni Matthew Healy, Adam Hann, George Daniel, dan Ross MacDonald. Mereka debut pada 2 September 2013 dengan album self-titled.

3. ALI

Masih dari salah satu pengisi acara We The Fest 2023, festival musik tahunan tersebut juga diketahui mengundang grup band ALI dari Jepang untuk menyapa para penggemarnya di Jakarta. ALI merupakan singkatan dari ‘Alien Liberty International’, yakni sebuah band Hip-Hop/ funk multinasional. Semua anggotanya berasal dari luar negeri, seperti Asia, Amerika, hingga Eropa. Saat ini personil ALI adalah Leo, Luthfi, Caesar, Alexander, dan Jin Inoue.

4. Peach Tree Rascals

Peach Tree Rascals adalah sebuah grup dari San Jose, California, yang akan tampil di Indonesia 2023. Band ini juga menjadi salah satu penampil di festival musik tahunan, We The Fest 2023. Grup ini semakin dikenal oleh masyarakat internasional setelah lagunya, ‘Mariposa’ menjadi viral di media sosial tikTok. Peach Tree Rascals beranggotakan Isaac Pech, Abdel-Khaliq, Joseph Barros, Dominic ‘Dom’ Pizano, dan Jorge Olazaba.

5. Coldplay

Daftar band luar negeri yang bakal tampil di Indonesia selanjutnya adalah Coldplay. Grup asal Inggris ini direncanakan akan menggelar konser tunggalnya pada Rabu, 15 November 2023 mendatang. Konser musik bertajuk ‘Music Of The Spheres’ tersebut akan diselenggarakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno dengan PK Entertainment sebagai promotornya. Untuk para penggemar yang ingin menonton konser pertama Coldplay di Indonesia, Anda dapat membeli tiket melalui laman resmi coldplayinjakarta.com pada 17-19 Mei 2023.

