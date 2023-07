The Gentlemen, Musisi Gaek Memukau Ribuan Penonton Prambanan Jazz Festival 2023

Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta - Musisi dan penyanyi gaek yang bergabung dalam The Gentlemen sungguh memukau saat tampil di Prambanan Jazz Festival 2023. Grup musik kwartet beranggotakan orang yaitu Tony Wenas, Fariz RM, Deddy Dhukun dan Mus Mujiono.

Tampil di malam pamungkas Prambanan Jazz, energi mereka masih seperti kawula muda. Suara melenting mereka membuat ribuan penonton terpukau.

The Gentlemen: Tua-tua Keladi, Makin Tua Makin Jadi

Tony Wenas, musisi senior yang juga menjabat sebagai Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, dengan energis bernyanyi bersama Mus Mujiono, Fariz RM, serta Deddy Dhukun. Mereka berempat kompak mengenakan setelan jas dengan warna senada.

Diawali dengan lagu berjudul 'Bohong' oleh Deddy Dhukun, suara pria yang sudah berumur ini tidak berubah. Lalu ada lagu 'Biru' yang dulu biasa dinyanyikan oleh Dian Pramana Putra (almarhum) dan juga Vina Panduwinata.

Lagu' 'Tanda-tandanya' dengan ciamik dilantunkan berbarengan. Ada juga lagu 'Hasrat Cinta', lalu 'Sakura yang menjadi andalan sejak dulu oleh musikus dan penyanyi Fariz RM. Lagu 'Masih Ada' yang dulu dikenalkan oleh duo 2D (Deddy Dhukun dan Dian Pramana Putra) dilantunkan dan mayoritas penonton ikut menyanyikan.

Keluar dari song list (daftar lagu) yang dikeluarkan oleh panitia, Tony Wenas menyambar kibor untuk bermain piano dan menyanyikan lagu 'We Are The Champion'-nya Queen. Begitu lagu sampai ke refrein, ribuan penonton ikut melantunkan syair yang kondang itu. Suara dengan nada tinggi dan lantang dialunkan oleh Tony Wenas.

Lagu yang berjudul 'Esok Kan Masih Ada' sebagai lagu pamungkas oleh The Gentlemen. "Ya, esok masih ada," kata Deddy Dhukun, Ahad malam, 16 Juli 2023.

Nostalgia di Prambanan Jazz Festival 2023

Joko, salah satu penonton sungguh menikmati lagu-lagu zaman ia muda yang dilantunkan oleh The Gentlemen. Pria asal Sleman ini seolah kembali merasa muda karena lagu-lagu itu adalah lagu masa pacaran. "Mendengar lagu-lagu mereka seolah kembali muda pada masa pacaran dulu," kata Joko sambil tersenyum menggandeng istrinya.

Selain penampilan The Gentlemen, malam terakhir Prambanan Jazz Festival 2023 dimeriahkan oleh Dewa 19 di pengujung acara. Ahmad Dhany dan kawan-kawan mulai naik panggung jam 22.00 WIB.

