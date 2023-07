Prambanan Jazz Festival 2023 Digelar Selama 6 Hari Mulai Hari Ini

Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta - Prambanan Jazz Festival 2023 digelar selama enam hari, mulai hari ini Jumat 7 Juli hingga Minggu 9 Juli 2023. Lalu di minggu kedua yaitu pada Jumat 14 Juli hingga Minggu 16 Juli 2023 di lokasi yang sama yaitu di di lapangan Brahmana dan Wisnu, Candi Prambanan.

Pendiri Prambanan Jazz Festival Anas Syahrul Alimi, mengatakan tema tahun ini adalah Culture for the Future, yang disajikan dengan konsep “The Magical Experience." Tema ini berangkat dari satu pemahaman penting, bahwa budaya hal penting untuk masa depan. Di masa semua yang serba digital, bahkan karya seni bisa digarap oleh artificial intelligence atau AI, kebudayaan bisa membuat kita tetap menapak bumi dan berpegang erat pada akar kita sebagai manusia.

Prambanan Jazz Festival ke 9 ini memang dirancang sebagai music tourism sehingga perhelatan acara musik ini digelar dengan durasi lama bahkan di dua akhir pekan. Tujuannya, agar para penikmat musik ini tidak sekadar datang menonton acara musik. Tetapi juga berwisata di Yogyakarta dan sekitarnya, karena mayoritas penonton justru dari luar kota ini.

Tak hanya artis lokal, ada 12 grup musik dari luar negeri yang didatangkan oleh Anas. Di antaranya

Scot Bradlee’s Postmodern Jukebox, Lukas Graham, Eric Benet, Faouzia, Gispykings by. Andre Reyes, Vertical Horizon, Bond, Conor Maynard, Tunde (Voice of Lighthouse family), Seafret, Lucky Chops dan Gemini.

Sedangkan artis lokal antara lain Dewa 19, Tulus, Denny Caknan, Kahitna, Nadin Amizah, Pusakata, Bilal Indrajaya, Threeshome. Lalu juga ada Ruth B, Kahitna, Maliq & D'essentials, Arsi Widianto feat Tiara Andini, Ardhito Promono, Reza Artamevia, HIV!, Tripico Rasta dan lain-lain.

Anas menambahkan awalnya ada 9 artis internasional dan 60 artis Indonesia, yang akan tampil sehingga semuanya berjumlah 69. "Seksi lah angkanya. Tapi ternyata lebih dari perkiraan, ada 12 Internasional artis yang kita hadirkan untuk Prambanan Jazz Festival Lovers tahun ini," kata Anas, Kamis 6 Juli 2023.

Tovic Raharja selaku CEO Rajawali Indonesia, mengatakan komunikasi dengan artis Internasional lancar hingga saat ini. Dengan banyaknya artis yang dihadirkan menjadi fokus tim untuk menyiapkan secara bersama-sama dalam waktu yang berdekatan. "Namun, sejauh ini kebutuhan artis Internasional maupun Indonesia dapat kami penuhi," kata dia.

Selain para pemusik dan penyanyi terkenal itu, acara lainnya adalah Jazz a Kids submission, audisi mencari musisi cilik Prambanan Jazz Festival. Usia peserta bervariasi mulai 7 hingga 15 tahun. Penampilan mereka akan menjadi kejutan untuk acara musik jazz ini.

Pasar Kangen Prambanan Jazz turut hadir dengan konsep kuliner tradisional khas Yogyakarta yang akan memanjakan seluruh penonton yang hadir. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya Prambanan Jazz konsisten mengajak komunitas Pasar Kangen sebagai tenant kuliner UMKM tradisional asal Yogyakarta yang menyatukan keselarasan antara konsep dan tema dari Prambanan Jazz.

Jadwal pentas

Pekan Pertama (7-9 Juli 2023)

Hari 1 (7 Juli 2023): Gipsy Kings by Andre Reyes, Lucky Chops, Gemini, Kahitna, Tulus, Nadin Amizah, Pusakata, Bilal Indrajaya, Threeshome.

Hari 2 (8 Juli 2023): Scott Bradlee's Postmodern Jukebox, Ruth B, Kahitna, Maliq & D'essentials, Arsi Widianto feat Tiara Andini, Ardhito Promono, Reza Artamevia, HIV!, Tripico Rasta.

Hari 3 (9 Juli 2023): Seafret, Kahitna, Dewa 19 feat Ello & Virzha, Kla Project (Klakustik), Denny Caknan, Java Jive, Kunto Aji, Yura Yunita, Tardigrada.

Pekan Kedua (14-16 Juli 2023)

Hari 1 (14 Juli 2023): Lukas Graham, Vertical Horizon, Tulus, Andien, Candra Darusman feat Adikara Fardi & Aimee Saras, TBA feat UN1TY, D'Masive Jazz Project, White Shoes the Couples Company.

Hari 2 (15 Juli 2023): Bond, Faouzia, Conor Maynard, Tulus, Maliq & D'essentials, Krakatau x Barry Likumahuwa, Ahmad Dhani Electrical Band, Yovie & Nuno, Shaggydog.

Hari 3 (16 Juli 2023): Eric Benet, Tunde (Voice of Lighthouse Family), Dewa 19 feat Ari Lasso & Virzha, Humania Revival The 30th Anniversary, Padi Reborn, The Groove feat Tiara Effendy, Pamungkas, THE GENTLEMEN (Fariz RM, Deddy Dhukun, Mus Mujiono, Tony Wenas) feat. Profesor Adi Utari, Gangga.

MUH. SYAIFULLAH

