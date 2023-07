Gipsy Kings by Andre Reyes Siap Ajak Penonton Berjoget di Prambanan Jazz Festival 2023

Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta - Gipsy Kings by Andre Reyes, grup musik asal Prancis telah menyiapkan 20 lagu untuk tampil di Prambanan Jazz Festival 2023, Jumat malam, 7 Juli 2023. Lagu-lagu dengan irama musik ala Spanyol yang mereka akan dendangkan bisa membuat pendengar berjoget.

Gipsy Kings by Andre Reyes asal Prancis ini telah meraih dua kali Grammy Award. Andre Reyes mengaku sangat antusias bakal tampil di acara ini. Grupnya akan tampil membawakan lagu-lagu hits-nya untuk menghibur para fans di Indonesia.

"Kami sudah persiapan matang untuk tampil di Indonesia, negara yang indah dan ramah orang-orangnya, kami siapkan 20 lagu," kata Andre dalam bahasa Inggris saat jumpa media di Prambanan Jazz Cafe, Yogyakarta, Kamis petang, 6 Juli 2023.

Bahkan saat jumpa dengan para awak media Gipsy Kings by Andre Reyes juga menyanyikan lagu untuk meramaikan acara sekaligus mengenalkan kembali lagi hitsnya. Di antaranya berjudul Bamboleo. Musik mereka merupakan perpaduan antara Flamenco Spanyol dan rapsodi Romani dengan Salsa Funk. Lagu-lagu mereka antara lain Bamboleo, Djobi Djoba, Volare, Baila Me, Sin Ella.

Personel grup ini adalah Nicolas Reyes lead vocals, gitar. Paul Reyes backing vocals, gitar.

Canut Reyes backing vocals, gitar. Patchai Reyes backing vocals, gitar, Andre Reyes backing vocals, gitar Diego Baliardo guitar, Paco Baliardo gitar dan Tonino Baliardo lead gitar.

Gipsy Kings by Andre Reyes memang baru pertama kali datang di Indonesia. Mereka terkesan dengan makanan Indonesia yang lebih terasa pedas di lidah mereka. Mereka menyukai nasi dan ikan-ikan yang disuguhkan di hotel. "Makanannya lebih pedas dari makanan kami, cuacanya panas, tapi Indonesia adalah negara yang indah," kata salah satu perwakilan Gipsy Kings.

Pendiri Prambanan Jazz Festival, Anas Syahrul Alimi menyatakan pihaknya akan menyajikan festival dengan konsep berbeda. Dengan mengusung tema Culture for the Future, Prambanan Jazz Festival tahun ini disajikan dengan konsep The Magical Experience. "Kami harap penonton akan mendapat pengalaman yang berbeda dari gelaran sebelumnya. Kita tampilkan artis-artis yang beragam dari jazz banget sampai yang tidak jazz banget," kata dia.

