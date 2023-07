Profil Chris Hemsworth, Pemeran Tyler dalam Extraction 2 yang Jadi Tentara Bayaran

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Chris Hemsworth kembali memerankan Tyler Rake di Extraction 2 yang tayang pada 16 Juni 2023 lalu. Sepak terjang dan totalitasnya dalam seni peran tak bisa diragukan. Ia telah menjelma sebagai berbagai tokoh dalam film - film yang menjulang kesuksesan.

Aktor kelahiran 11 Agustus 1983 di Melbourne, Australia itu dikenal secara luas sebagai Thor dalam Marvel Cinematic Universe (MCU). Juga sebagai Tyler Rake, seorang tentara bayaran, dalam film Extraction.

Melasir IMDb, Chir merupakan anak dari Leonie Hemsworth, seorang guru bahasa Inggris dan ibunya bernama Craig Hemsworth, seorang konselor layanan sosial. Meski orang tuanya tak bergelut di dunia seni peran, kedua saudaranya, Liam Hemsworth dan Luke Hemsworth mengikuti jejaknya menjadi aktor. Keluarga Chris pindah ke Northern Territory dan kemudian menetap di Phillip Island di selatan Melbourne.

Chris mengawali karir di dunia hiburan dengan menjajal audisi untuk peran Robbie Hunter dalam sinetron Australia berjudul Home and Away, namun tidak berhasil. Namun ia mendapatkan peran Kim Hyde pada 2004 hingga 2007.

Chris debut di Hollywood dalam film Star Trek pada 2009. Namun namanya dikenal dunia sebagai Thor dalam film Blockbuster pada 2011. Juga sejumlah film superhero lainnya seperti The Avengers, Thor: The Dark World, Avengers: Age of Ultron, Thor: Ragnarok, Avengers: Infinity War, dan Avengers: Endgame.

Melansir laman Fandom, Chris Hemsworth telah menyabet beberapa penghargaan, termasuk People's Choice Awards dan Kid's Choice Awards. Terutama atas perannya sebagai Thor dalam seri film Avengers dari Marvel. Chris didapuk sebagai Anggota Ordo Australia pada Penghargaan Ulang Tahun Ratu 2021 atas jasanya pada seni pertunjukan dan organisasi amal.

Pada tahun 2010, ia menikah dengan aktris Spanyol Elsa Pataky, yang dikenal karena perannya dalam film Fast and Furious sebagai Elena Neves. Mereka dikaruniai tiga anak. Yakni seorang putri yang lahir pada tahun 2012 dan kembar laki-laki yang lahir pada tahun 2014.

Extraction 2 merupakan sekuel dari film Extraction yang tayang pada 2020 lalu. Film ini diadaptasi dari novel grafis berjudul Ciudad karya Ande Parks, Joe Russo, Anthony Russo, Fernando León González, dan Eric Skillman. Extraction 2 digarap sutradara Sam Hargrave dan Joe Russo sebagai penulis naskah.

Pada film sebelumnya, Tyler Rake yang diperankan Chris Hemsworth dianggap meninggal dunia. Kali ini dia kembali menjalankan sebuah misi sebagai tentara bayaran dengan risiko lebih tinggi dari misi sebelumnya. Penyebabnya karena melibatkan keluarga gangster Georgia yang terkenal sangat kejam.

Tyler harus menyelamatkan keluarga gangster tersebut dari penjara. Ia harus menghadapi rintangan yang sangat sulit dalam upaya penyelamatan itu. Misi penyelamatan berjalan tidak mulus karena terjadi keributan di dalam penjara. Sebab, salah seorang tahanan kabur dibantu oleh seorang tentara dengan senjata lengkap.

Di tengah keributan dan pertarungan yang sedang terjadi, tiba-tiba kepala Tyler dihantam sebuah benda yang keras. Hal itu menyebabkan pikirannya kembali ke memori sembilan bulan yang lalu. Saat itu, dia sedang kesulitan dalam misi sebelumnya. Begitu kesadarannya pulih, Tyler langsung menyerang semua orang yang ingin menghadangnya. Bahkan dari atas kereta yang sedang melaju, ia menembaki sebuah helikopter yang terbang.

Melansir Fandom, sang sutradara, Hargrave, menjelaskan bahwa setelah melihat respon positif dari penonton terhadap karakter-karakter dalam Extraction pertama, ia dan timnya berpikir mengembangkan Extraction. Hargrave ingin menciptakan lebih banyak cerita yang disukai oleh penonton.

Pada sekuel ini, Hargrave menggali lebih dalam mengenai karakter-karakter Extraction, memberikan beberapa petunjuk tentang latar belakang mereka, dan memperkenalkan karakter baru. Hargrave juga menyebut peran Joe dan Anthony Russo dalam Marvel Universe sangat membantu.

Sam Hargrave dinilai berhasil menyatukan berbagai karakter dengan cara yang organik, dan penonton dapat meresponsnya dengan positif. Koneksi emosional yang terbentuk setelah menghabiskan waktu bersama karakter-karakter ini mendorong keinginan Hargrave untuk melanjutkan ceritanya.

