Mengenal Chris Hemsworth, Pemeran Utama Extraction 2

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Extraction 2, Chris Hemsworth menceritakan berbagai menarik seputar film terbarunya itu. Bersama sutradara Sam Hargrave, pemeran karakter Tyler Rake itu tiba di Manila untuk acara premiere film action-thriller mereka.

Mengutip IMDb di film sebelumnya, Tyler Rake nyaris tidak selamat dari luka-lukanya yang parah akibat misinya di Dhaka, Bangladesh. Di sekuel ini Tyler Rake kembali, dan timnya bersiap untuk menjalankan misi berikutnya. Film Extraction 2 akan tayang di Netflix, pada 16 Juni 2023.

Profil Chris Hemsworth

Baca Juga: 5 Alasan Drama Doctor Cha Cocok Ditonton Maraton

Chris Hemsworth salah satu aktor dalam industri perfilman Hollywood. Mengutip IMDb, ia lahir di Melbourne, Australia, pada 11 Agustus 1983. Chris banyak berpergian ke beberapa negara pada masa mudanya, setelah keluarganya pindah ke Northern Territory dan akhirnya menetap di Phillip Island, selatan Melbourne. Pada 2004, ia mulai mencoba ikut audisi untuk peran Robbie Hunter dalam opera Australia Home and Away, namun gagal.

Chris Hemsworth pindah ke Amerika Serikat dengan harapan mengembangkan karier aktingnya di industri film. Ia mendapat peran sebagai ayah Kapten Kirk dalam film Star Trek karya J.J. Abrams tahun 2009. Pada tahun yang sama dia berperan sebagai penumpang gelap dalam film A Perfect Getaway.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Chris Hemsworth mulai muncul dalam banyak film lainnya. Dia mendapat peran utama dalam film horor The Cabin in the Woods yang difilmkan pada 2009, tapi tidak dirilis hingga tahun 2011. Dia juga memerankan pemburu dalam dongeng Snow White and the Huntsman (2012).

Selain perannya sebagai Thor dalam Marvel Cinematic Universe, Chris Hemsworth juga tampil dalam sejumlah film blockbuster lainnya. Dia memainkan peran dalam film The Avengers (2012), Avengers: Age of Ultron (2015), Avengers: Infinity War (2018), dan Avengers: Endgame (2019).

Chris Hemsworth tidak hanya terkenal dalam film aksi. Dia juga menjajal berbagai genre. Ia tampil di film komedi seperti Ghostbusters (2016). Ia juga tampil dalam drama laga Rush (2013) yang disutradarai oleh Ron Howard, memainkan peran pebalap Formula.

Pilihan Editor: Sinopsis Film Extraction 2, Misi Baru yang Menegangkan

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “http://tempo.co/”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.