Mengenal Ryan Reynolds, Pemeran Deadpool 3

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ryan Reynolds dan Hugh Jackman berakting untuk film Deadpool 3. Hugh Jackman yang bergabung sebagai Wolverine membagikan fotonya bersama Ryan Reynolds, dengan mengenakan kostum kuning-biru klasik seperti di komik. Deadpool 3 dijadwalkan tayang pada 3 Mei 2024.

Ryan Reynolds dan Hugh Jackman dalam foto perdana film Deadpool 3. Foto: Instagram/@marvelstudioscanada

Profil Ryan Reynolds

Ryan Reynolds lahir di Vancouver, Kanada, pada 23 Oktober 1976. Ia mulai berakting pada usia 13 tahun. Kala itu kesempatan dia setelah menghadiri panggilan casting terbuka dan mendapat peran utama dalam sinetron remaja Nickelodeon Hillside berjudul Fifteen.

Setelah kembali ke Vancouver, Reynolds tampil di beberapa film televisi dan memainkan peran berulang dalam serial fantasi The Odyssey. Ia pernah membentuk grup improvisasi bernama Yellow Snow. Saat remaja, ia memilih keluar dari Universitas Politeknik Kwantlen. Ia pergi bersama temannya ke Los Angeles ketika berusia 19 tahun. Waktu itu tujuannya untuk bisa mendapat pekerjaan yang ajek.

Setelah pindah ke Hollywood, Reynolds memainkan beberapa peran pendukung dalam serial televisi dan film beragam genre, seperti Two Guys, a Girl and a Pizza Place, Van Wilder, Foolproof, Zeroman, The In-Laws, dan Blade: Trinity. Statusnya sebagai bintang Hollywood mapan baru terlihat setelah membintangi Waiting.

Namanya semakin melambung sebagai aktor Hollywood setelah berakting untuk Just Friends, Adventureland, The Change-Up, Definitely, Maybe, The Proposal, Smokin' Aces, X-Men, dan Deadpool. Film terakhir itu menjadi hit blockbuster dan membuatnya kembali membintangi sekuelnya, Deadpool 2 dan Deadpool 3.

Mengutip Britannica, pada 2008, Reynolds pernah menjalankan New York City Marathon untuk mengumpulkan uang untuk Michael J. Fox Foundation sebagai bentuk penghormatan ayahnya yang didiagnosis Parkinson pada 1994. Ia membuat film dokumenter Kanada tentang peduli terhadap lingkungan berjudul The Whale.

Ia pernah bekerja untuk organisasi lingkungan Dewan Pertahanan Sumber Daya Alam mengadvokasi energi terbarukan. Ia berfokus efek tumpahan minyak Deepwater Horizon di Teluk Meksiko. Ia juga membantu mengumpulkan dana untuk bantuan setelah gempa Haiti 2010.

Pilihan Editor: Penampilan Ryan Reynolds dan Hugh Jackman di Foto Perdana Film Deadpool 3