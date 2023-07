Bruno Major Bahas Tragedi dan Keindahan tentang Cinta dalam Single A Strange Kind of Beautiful

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bruno Major merilis single “A Strange Kind of Beautiful” Jumat, 7 Juli 2023. Single itu menjadi lagu terakhir sebelum album barunya ‘Columbo’ dirilis Jumat, 21 Juli mendatang lewat label musik Harbour Artists & Music / AWAL.

“A Strange Kind of Beautiful” dibuka dengan permainan piano yang memukau dan fuga ala Bach seraya Bruno membahas tentang keindahan dan tragedi yang hadir secara bersamaan dalam sebuah kisah cinta. Penyanyi dan penulis lagu asal Inggris itu menjelaskan bagaimana hubungan antara dua orang tidak dapat sepenuhnya dimengerti oleh orang-orang lain, hal itu membuat sebuah hubungan menjadi sesuatu yang indah dan istimewa.

Baca Juga: Sandiaga Uno Kagumi Lagu Baru Sara Fajira yang Angkat Budaya Indonesia

Video klip single terbaru musisi asal Inggris ini ditampilkan sepenuhnya dalam sajian animasi bernuansa hitam putih. Hasilnya adalah sebuah visual yang sesuai dengan luapan lirik dan melodi indah “A Strange Kind of Beautiful”.

Album Columbo

Lagu terbaru Bruno dirilis setelah sejumlah single yang telah ia rilis beberapa bulan ini termasuk “Tell Her”, “Columbo”, dan “We Were Never Really Friends”. Pada 21 Juli mendatang, Bruno akan merilis album terbarunya, 'Columbo', yang merupakan kelanjutan dari album 'To Let a Good Thing Die' yang dirilis pada tahun 2020. Album berisi 12 lagu ini merupakan karya terbaik dan paling jujur dari Bruno hingga saat ini.

Jika album-album sebelumnya ditulis dengan permainan piano, album 'Columbo' ia tulis hanya dengan notepad, pulpen, dan gitar akustik, selama enam bulan, dan terinspirasi dari album konsep milik Arthur Shauf, 'The Party', serta Bach, Billy Joel, dan Paul Simon. “Aku adalah seorang penulis lagu dan inilah landasan dari musikku," cerita Bruno, dalam keterangan pers.

Menurut dia, lirik harus menyampaikan perasaan dengan baik dan ini tak bisa dinegosiasi. “Untukku, keajaiban menulis lagu adalah permainan antara kata-kata dan musik. Aku adalah seorang yang perfeksionis, hingga butuh waktu lama bagiku untuk menciptakan musikku," lanjutnya.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Major berkolaborasi dengan Finlay Robson (Phairo) yang memproduksi album ini selama lebih dari satu tahun. Rekaman dilakukan di kamar tidur yang dijadikan studio, dan Bruno akhirnya menamakan album ini sesuai dengan nama mobil Mercedes-nya. “Mobil itu, dengan sempurna merepresentasikan perasaanku dan periode saat aku menulis album ini," ungkapnya.

Konser di Jakarta

Indonesia saat ini duduk di peringkat #1 dalam daftar negara-negara di seluruh dunia yang paling sering mendengarkan musiknya berdasarkan data streaming. Selain itu, Jakarta turut duduk di peringkat #1 dalam daftar Top Cities Global-nya. Tahun 2020 menjadi kali terakhir Bruno tampil di Indonesia tepatnya di Java Jazz Festival 2020.

Tahun ini dia akan kembali tampil di Jakarta. Bruno Major siap menggelar tur internasionalnya yang sempat tertunda 2020 lalu. Tur barunya akan dimulai di Tokyo pada 8 Agustus dan akan mengunjungi kota-kota besar di Asia Tenggara termasuk Jakarta pada 19 Agustus 2023 di GBK Basketball Hall. Hanya dalam 2 hari sejak penjualan tiket dimulai, semua tiket konser Bruno Major diumumkan sold out oleh Chakra Live Asia selaku promotor konser Bruno di Jakarta.

Pilihan editor: Bruno Major Rilis Lagu We Were Never Really Friends Sebelum Konser di Jakarta