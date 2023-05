Bruno Major Rilis Lagu We Were Never Really Friends Sebelum Konser di Jakarta

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi, penulis lagu, dan multi-instrumentalis asal Inggris, Bruno Major merilis single We Were Never Really Friends lengkap dengan video musiknya yang bernuansa nostalgia. Hal ini bersamaan dengan pengumuman tur internasionalnya yang siap digelar sepanjang 2023 dan dipastikan mengunjungi Jakarta pada 19 Agustus 2023 mendatang.

Lagu We Were Never Really Friends merupakan karya pertama Bruno sejak perilisan album To Let a Good Thing Die pada 2020 lalu. Dentingan piano yang lembut membuka lagu terbaru Bruno, diikuti dengan suara penuh kesedihan Bruno. Permainan drum pun terdengar dan lagu tersebut mencapai puncak seraya Bruno bernyanyi tentang ketidakjelasan antara pertemanan dan romansa yang selalu berujung pahit. Sebuah lagu bernuansa klasik rock, We Were Never Really Friends mengingatkan kita akan musik Paul McCartney dan John Lennon, lengkap dengan bagian gitar solo.

“We Were Never Really Friends menggambarkan garis buram antara pertemanan dan percintaan,” ujar Bruno dalam keterangan resminya. “Seakan berduka atas hilangnya seorang teman baik, namun akhirnya kita sadar bahwa ternyata sebenarnya lebih dari itu.”



Konser Bruno Major di Jakarta 19 Agustus 2023



Bruno siap menggelar tur internasionalnya yang sempat tertunda 2020 lalu. Tur barunya dijadwalkan mengunjungi Jakarta pada 19 Agustus 2023 di GBK Basketball Hall. Tiket konser Jakarta Bruno dimulai dari harga Rp 690.000 dan akan mulai dijual pada Jumat, 12 Mei 2023 pukul 10.00 WIB di www.brunomajor.com.

Indonesia saat ini duduk di peringkat #1 dalam daftar negara-negara di seluruh dunia yang paling sering mendengarkan musiknya berdasarkan data streaming. Selain itu, Jakarta turut duduk di peringkat #1 dalam daftar Top Cities Global-nya. Tahun 2020 menjadi kali terakhir Bruno tampil di Indonesia tepatnya di Java Jazz Festival 2020.



Tentang Bruno Major



Bruno secara perlahan sedang menuju jajaran musisi paling berpengaruh di dunia musik hari ini, dan ia melakukannya dengan caranya sendiri. Seorang antihero di dunia musik, Bruno mempersembahkan karya yang kaya akan lirik-lirik penuh makna yang dapat membuat semua pendengarnya merasa terhubung. Hal tersebut terbukti dengan angka stream Bruno yang telah menembus 1 miliar stream lewat single-single-nya yang viral seperti Nothing dan Easily.

Bruno menggabungkan luapan emosi klasik seorang penyanyi dan penulis lagu dengan produksi elektronik yang modern, ditambah elemen soul yang menyempurnakan karya-karyanya. Dedikasinya terhadap musik yang serba jujur dikukuhkan saat ia merilis album perdananya A Song For Every Moon pada 2017. Direkam dan dirilis secara independen, album tersebut ramai dibicarakan secara global, dengan single Easily yang meraih status platinum di Amerika Utara.

Album To Let a Good Thing Die (2020) memberikan kesan indah yang sama dengan album perdananya. Kumpulan kisah tentang hubungan antar manusia, cinta dan patah hati, dan renungan eksistensial menjadi topik-topik yang Bruno bahas di album itu. Single The Most Beautiful Thing lahir setelah sesi menulis lagu bersama dengan musisi pemenang Grammy Award, FINNEAS. Single Nothing dari album itu juga mendapatkan sertifikasi emas di Amerika Utara. Lewat dua albumnya, Bruno telah sukses mengumpulkan lebih dari 1,5 miliar stream secara global.

Bruno adalah seorang gitaris yang terlatih secara klasik dan telah mendapatkan dukungan dari musisi-musisi papan atas dunia termasuk Sam Smith, Billie Eilish, Shawn Mendes, dan Charlie Puth. Sebelum pandemi melanda, Bruno telah menorehkan sederet prestasi termasuk 50.000 lebih tiket yang terjual untuk turnya, tampil di Late Late Show with James Corden, tampil di Bonnaroo Music & Arts Festival, dan menjadi musisi pembuka tur arena Sam Smith di Eropa. Tahun ini Bruno membagi waktunya antara London dan Los Angeles, seraya ia sedang mempersiapkan album pertamanya dalam tiga tahun yang menjadi proyek paling ambisiusnya.

