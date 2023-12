Sara Fajira Jadi Perempuan Bangsawan Nusantara dalam Album Tresna

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi, Sara Fajira merilis album penuh berjudul Tresna yang diambil dari bahasa Jawa, artinya Cinta. Ia ingin menggali makna cinta dan sifat-sifat turunannya, serta mencoba menakar sisi terang dan sisi gelap dari kata Tresna.

Mengutip dari siaran persnya, kata Tresna terdengar mudah di pengucapan, sangat sakral, rumit dan berbelit dalam perbuatan. Tresna juga menjadi kata yang mudah dipahami miliaran manusia di semua belahan semesta ini.

Tresna membuat seseorang mau melakukan apapun, menghalalkan segala cara, untuk mendapatkan yang ia cintai. "Tresna yang membuat seseorang tak peduli akan apa yang akan ia dapatkan di ujung usahanya, apakah kegagalan atau keberhasilan, apakah sakit hati atau kebahagiaan. Semacam imunitas batin yang membuat seseorang mau melakukan sebuah usaha tanpa lelah, tak peduli akan deraan atau siksaan yang menimpa tubuh dan jiwanya berkali-kali," demikian makna Tresna yang dalam menurut Sara Fajira.



Sara Fajira Tunjukkan Kemisteriusan Pesona Wanita Nusantara





Dalam Tresna, Sara Fajira menjadi sosok perempuan bangsawan Nusantara yang luwes dan anggun, tapi sangat lantang dan tegas saat menyuarakan aspirasi dan pemikirannya. Sara Fajira ingin menunjukkan kemisteriusan pesona wanita Nusantara sebagai pembeda dalam keramaian industri musik dunia, melalui gaya busana, pembawaan diri dan unsur musik pentatonik tradisional pada 9 lagu dalam album Tresna.

Sara Fajira merilis album penuh berjudul Tresna. Dok. Istimewa

Sara Fajira menggali makna kata Tresna, lalu mengeja-wantahkan dalam bentuk perasaan atau emosi yang berbeda-beda di tiap-tiap lagu. Sara Fajira mengajak pendengarnya untuk merasakan rasa sakral manusia bernama Tresna itu dalam tiap lagu dalam bentuk kebahagiaan, penyesalan, kekecewaan, ke-egoisan, dan rasa emosi lain yang mana semua manusia di dunia pernah mengalami hal yang sama, tak terkecuali pendengar Tresna. Sara Fajira menjadikan lagu-lagu dalam Tresna sebagai soundtrack kehidupan bagi para pendengarnya.

Sara Fajira mengajak pendengarnya untuk ikut terkoneksi melalui semua lagu-lagu di dalam Tresna, di mana pendengar akan mengenali pengalaman hidup mereka atas cinta dalam setiap lagu yang ada dalam album ini. Unsur musik pentatonik tradisional Nusantara yang ditampilkan secara anggun di banyak bagian di lagu-lagu dalam Tresna adalah harapan Sara Fajira dan kru untuk mewujudkan musik Pop dengan karakter seorang Sara Fajira, cengan paduan budaya etnis lokal.



Alasan Tresna Jadi Judul Album Sara Fajira

Pemilihan kata Tresna sebagai judul Album ini juga semacam doa, dari Sara Fajira dan kru agar para pendengar lebih cinta dengan musik Indonesia dan budaya tradisonalnya, serta menjadi kontribusi yang lebih besar dari Sara Fajira untuk dunia musik Indonesia.

"Saat ini Sara Fajira telah menjelma menjadi seorang Indonesian Princess dari jaman digital. Berpembawaan anggun, cerdas dan lugas. Dalam balutan techwear bercorak budaya Nusantara, Sara Fajira - a dark mystical siren dari Indonesia, siap menaklukkan dunia," dikutip dari siaran pers.



Lagu Into You Milik Sara Fajira dari Album Tresna

Untuk melengkapi perilisan album ini Sara Fajira telah merilis video musik dari lagu Into You sebagai lagu pemeran utama pada album ini. Cerita singkat Into You adalah cinta antara dua manusia bukanlah sekedar perkenalan sesaat atau ucapan. Cinta dua sejoli juga bagaimana satu individu mengenal (sangat) dalam akan pribadi pasangannya dan juga sebaliknya. Proses seseorang mengenal pribadi pasangannya bukanlah proses kebut semalam. Seringnya proses seperti justru bermula saat pendekatan seseorang pada sosok yang dia incar untuk menjadi pasangannya.

Proses pendekatan yang mendalam inilah yang menjadi pangkal inspirasi single terbaru dari Sara Fajira. Into You merupakan tembang berirama mid-tempo yang komposisinya menyandingkan suara synthesizer dengan alunan musik pentatonis tradisional Sunda.

