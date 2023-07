Profil T.O.P, Pemeran dalam Squid Game 2

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - T.O.P atau yang dulu dikenal sebagai T.O.P BigBang belakangan namanya disoroti karena akan muncul dalam serial Squid Game 2.

Mengutip Allkpop, T.O.P atau Choi Seung Hyun akan membintangi Squid Game 2 dipilih sutradara, Hwang Dong Hyuk secara pribadi karena membutuhkan karakter yang bisa rap dan menari.

Profil T.O.P

T.O.P. lahir di Songpa-gu, Seoul, Korea Selatan, pada 4 November 1987. Ia rapper, penulis lagu, penyanyi, produser rekaman, dan aktor. Ia memulai debutnya dalam industri hiburan Korea pada 2006. Kala itu sebagai anggota grup BigBang yang berada di bawah naungan label rekaman YG Entertainment. Ia terpilih sebagai rapper utama. Beberapa lagunya di luar anggota Big Bang, yaitu Turn It Up (2010), Doom Dada (2014), High High (2010), dan Don’t Go Home (2011).

Sebelum Squid Game 2, T.O.P pernah berakting dalam drama maupun film. Dalam drama Korea, ia membintangi The Secret Message (2015), IRIS (2009), Musical Drama (2007), dan I am Sam (2007). Film yang pernah dibintangi T.O.P di antaranya 19-Nineteen (2009), 71: Into the Fire (2010), Iris: The Movie (2010), Commitment (2013), Tazza: The Hidden Card (2014), dan BigBang Made (2016).

Mengutip Antara, T.O.P pernah terpilih menjadi salah satu anggota kru atau berpartisipasi dalam DearMoon Project. Proyek itu misi pariwisata bulan dan seni rupa. Proyek itu memakai SpaceX Starship untuk penerbangan antariksa swasta yang terbang mengelilingi Bulan. Tak hanya T.O.P, anggota kru lain dalam perjalanan tersebut, antara lain DJ dan produser Steve Aoki, fotografer Rhiannon Adam, YouTuber Tim Dodd, aktor Dev Joshi.

