BABYMONSTER Debut September 2023, Dibuka dengan Lagu Hip Hop

TEMPO.CO, Jakarta - Girl grup baru dari YG Entertainment, BABYMONSTER akan debut pada September 2023. Pengumuman ini disampaikan oleh YG Entertainment pada Selasa, 11 Juli 2023.

Menurut YG Entertainment, proyek debut BABYMONSTER berkembang pesat di bawah kepemimpinan produser umum Yang Hyun Suk. Lagu bergenre hip hop telah dipilih sebagai judul lagu debut BABYMONSTER, yang rencananya akan dirilis pada September mendatang. Pemilihan lagu hip hop ini juga pernah dilakukan YG Entertainment terhadap 2NE1 dan BLACKPINK, di mana mereka berencana untuk meningkatkan ekspektasi penggemar musik global secara maksimal.



BABYMONSTER saat ini sedang dalam tahap akhir persiapan debut termasuk mengerjakan koreografi dan video musik. Untuk meningkatkan kualitas album debut BABYMONSTER, YG Entertainment telah mengundang produser terkenal dari luar negeri ke Korea Selatan.

YG Entertainment menepati janjinya yang dibuat sebelumnya oleh Yang Hyun Suk mengenai debut BABYMONSTER. Pada Mei lalu, Yang Hyun Suk menyebutkan bahwa BABYMONSTER akan debut paling lambat musim gugur ini, ketika mengumumkan susunan terakhir para anggota.

"Kami memahami para penggemar sangat menantikan debut BABYMONSTER, dan kami jamin bahwa kami akan segera memberi Anda kabar baik," kata YG Entertainment beberapa waktu lalu.

Bos YG Entertainment, Yang Hyun Suk mengumumkan personel BABYMONSTER. Foto: Twitter.

BABYMONSTER adalah girl grup pertama yang diproduksi oleh YG Entertainment dalam waktu sekitar tujuh tahun sejak BLACKPINK. Grup ini terdiri dari tujuh anggota multinasional termasuk Ahyeon, Haram, dan Rora dari Korea, Pharita dan Chiquita dari Thailand, dan Ruka dan Asa dari Jepang.

BABYMONSTER sebelumnya telah merilis video musik untuk lagu pra-debut mereka berjudul DREAM, serta video penampilan dance yang disetel ke Jenny from the Block milik Jennifer Lopez bulan lalu. Sebelum debut resmi, BABYMONSTER membuktikan popularitas globalnya lewat lagu DREAM yang berhasil mencatat No. 1 di chart Hot Trending Songs Billboard AS hingga melampaui 47,1 juta penayangan di YouTube.

