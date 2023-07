5 Hal tentang Park Bo Gum, Aktor Korea yang Sedang Mempertimbangkan Debut Proyek Musikal

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Agensi Park Bo Gum, The Black Label menyatakan aktor naungannya itu sedang dalam pembicaraan untuk membintangi Let Me Fly. Walaupun perusahaan investasi dan distribusi musikal Let Me Fly menyatakan belum ada konfirmasi tentang casting proyek musikal tersebut. Park Bo Gum juga masih mempertimbangkan kesempatan proyek itu.

Mengutip Antara, Let Me Fly dijadwalkan akan ditampilkan sebanyak 100 kali sejak 26 September 2023 sampai 10 Desember 2023 di YES24 Stage di Seoul, Korea Selatan. Park Bo Gum aktor kelahiran 16 Juni 1993. Ia kondang namanya ketika berperan sebagai Choi Taek dalam drama Reply 1988.

Tentang Park Bo Gum

1. Julukan kesayangan

Park Bo Gum mendapat berbagai julukan kesayangan dari warga Korea Selatan. Seperti julukan Nation’s Boyfriend karena sikapnya yang lembut untuk dijadikan pacar. Ada pula Nation’s Crown Prince setelah aktingnya di Love in The Moonlight. Park Bo Gum juga menerima julukan Nation’s Son in Law karena kepribadiannya yang disukai para penggemarnya.

2. Pembawa acara

Tak hanya aktor, Park Bo Gum jugapembawa acara atau MC. Pada 2015, dia pernah menjadi pembawa acara musik mingguan, KBS Music Bank, bersama Irene Red Velvet menggantikan Bora dan Park Seo Joon. Dia juga sebagai pembawa acara penghargaan bergengsi seperti MAMA 2022, termasuk saat bertugas menjadi prajurit budaya di angkatan laut.

3. Bermain piano

Mengutip Korean Binge, Park Bo Gum suka bermain piano. Saat masih muda, Park Bo Gum diasuh di dalam komunitas gereja. Selama berada di sana, dia belajar bermain piano dan anggota paduan suara.

4. Bergabung The Black Label

Setelah hengkang dari Blossom Entertainment akhir Desember 2022, Park Bo Gum bergabung dengan agensi The Black Label. Ia bergabung dengan The Black Label setelah rumor kepindahannya ke YG Entertainment atau HYBE. The Black Label saat ini menaungi sejumlah idola K-pop, seperti Taeyang BigBang, Jeon Somi, dan Zion.T.

5. Tim promosi budaya angkatan laut

Park Bo Gum mengajukan diri untuk menjalani wajib militer sebagai tim promosi budaya angkatan laut. Aktor Record of Youth ini mendaftar menjadi pemain keyboard di divisi musik militer angkatan laut dan pasukan kehormatan.

Blossom Entertainment selaku agensi manajemen Bo Gum kala itu menjelaskan, Park Bo Gum menjadi prajurit promosi budaya angkatan laut pada 31 Agustus 2020. Ia mengikuti wajib militer selama 18 hingga 22 bulan.

Pilihan Editor: Park Bo Gum Turut Membintangi Proyek Musikal Let Me Fly