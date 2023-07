Agnez Mo Ungkap Kisah Kolaborasinya dengan Ciara di Lagu Get Loose

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Agnez Mo membagi pengalamannya berkolaborasi dengan penyanyi Amerika Serikat, Ciara, pada single “Get Loose” yang dirilis 30 Juni 2023. Melalui keterangan tertulis, ia menggambarkan pengalaman kolaborasi itu begitu membebaskan tanpa rasa takut dan batas-membatasi.

“Menciptakan musik tanpa rasa takut dan tanpa batas dengan orang yang aku sayangi adalah inti dari perjalanan ini. Kemudian untuk dapat berbagi semua itu dengan Ciara? Magical," ungkap Agnez Mo.

Rolling Stone menilai "Get Loose" sebagai "Songs You Need To Know", lagu yang harus didengar. Karya Agnez Mo ditempatkan sejajar dengan lagu dari Olivia Rodrigo, Paris Hilton, Young Thug, Lil Uzi Vert, Blur, dan lainnya versi majalah musik tersebut.

Pada Minggu, 9 Juli 2023, “Get Loose” yang diunggah di laman YouTube Agnez Mo telah ditonton 2,5 juta kali. Sehari sebelumnya, lagu ini diakses lebih dari 227 ribu pendengar di platform musik Spotify.

Agnez melahirkan lagu-lagu internasional setiap tahun sejak 2017. Debut internasionalnya melalui single “Coke Bottle” bersama Timbaland dan T.I pada 2014. Lagu itu bertengger selama 20 pekan berturut-turut dalam kategori Asia Pop 40 dan menjadi salah satu yang paling populer di MTV dan MTV Iggy’s Song of the Summer 2014.

Bangga jadi orang Indonesia

Berbicara penampilan internasional, Agnez Mo pernah menceritakan perjuangan ketika menjejakkan kaki pertama kali di Los Angeles 10 tahun lalu. Dia sempat bertanya apakah para pendengar, khususnya di Amerika Serikat, menerimanya. Namun, setelah menjalani proses yang panjang, dia meyakini mereka bisa menerima karya-karyanya.

"Itu karena masyarakat semakin menerima keragaman di sekitar mereka, termasuk dalam soal musik," jelasnya.

Dia lalu mengisahkan satu rahasia bagaimana membawa cintanya kepada Indonesia. Dia menyimpan satu tato di bahunya yang bertuliskan “Bhinneka Tunggal Ika”. Agnez bisa melihatnya setiap hari ketika bercermin dan menjadi pengingat betapa berharganya hidup menjadi orang Indonesia di tengah keragaman.

“Ini semacam pengingat untuk terus menghidupkan prinsip itu dalam kehidupan kita," tegasnya.

