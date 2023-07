Mengenal Marvel Comics, Penerbit Komik yang Pernah Bangkrut

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Marvel Comics dikenal sebagai perusahaan Amerika Serikat yang memproduksi komik serta media lainnya yang berkaitan. Perusahaan ini sudah didirikan sejak 1934 oleh Martin Goodman.

Marvel berhasil meraih kesuksesan ketika menerbitkan komik karakter, seperti Iron Man, Hulk, Captain Amerika, Doctor Strange, dan Spider-Man. Selain itu, mereka juga membentuk sebuah grup di dalam komik, seperti Avengers, Fantastic Four, The Guardian of the Galaxy, dan X-Men.

Sebuah komik yang menceritakan pahlawan super belum lengkap tanpa adanya peran antagonis di dalamnya. Mengutip p2k.stekom.ac.id, Marvel menciptakan beberapa antagonis, yaitu Venom, Loki, Doctor Doom, Ultron, dan Red Skull.

Sejarah Berdirinya Marvel Comics

1. Timely Publications

Saat pertama kali didirikan, Marvel Comics memiliki nama perusahaan Timely Publications pada 1939. Timely Publications memiliki kantor di New York City. Marvel Comics # adalah komik pahlawan super pertama yang dirilis oleh perusahaan tersebut pada 1939. Akibat mendapatkan respons positif melalui komik pertama, Timely Publications merilis Captain America pada 1941.

2. Atlas Comics

Pada saat Perang Dunia II selesai, peminat komik pahlawan super mengalami penurunan. Perusahaan akhirnya berusaha untuk mengadopsi banyak genre, seperti komedi, kriminal, dan petualangan. Pada 1951, Timely Publication mengubah nama menjadi Atlas Comics.

3. Marvel Comics

Pada 1961, Atlas mengubah namanya menjadi Marvel Comics. Melansir Britannica, Selama beberapa dekade Marvel dan DC adalah perusahaan teratas di industri ini. Bersaing dengan DC, Marvel mulai menerbitkan komik yang menceritakan sekelompok pahlawan super, yaitu Fantastic Four.

Wolverine and The X-Men. AP/Marvel Comics



Marvel Comics Sempat Bangkrut

Pada 1966, Marvel mengalami kebangkrutan akibat Ronald Perelman selaku pemimpin saat itu menjual saham perusahaan. Selain itu kemerosotan industri juga terjadi pada 1990-an. Masalah kebangkrutan ini diusut ke pengadilan untuk mengetahui aktivitas finansial yang dilakukan oleh Perelman.

Pada 1997, pihak pengadilan menyatakan bahwa pemimpin Marvel selanjutnya adalah Isaac Perlmutter, seorang pemilik perusahaan cabang Marvel.

Daftar Komik Marvel yang Diangkat ke Layar Lebar

Berikut merupakan beberapa daftar sinema Marvel Comics berdasarkan komik yang diangkat ke layar lebar:

-Captain America (1944)

-Spider-Man (2002)

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

-Hulk (2003)

-Fantastic Four (2005)

-Ghost Rider (2007)

-Iron Man (2008)

-The Avengers (2012)

-Guardian of The Galaxy (2014)

-Ant-man (2015)

-Doctor Strange (2016)

-Deadpool (2016)

-Black Panther (2018)

-Captain Marvel (2019)

BRITANNICA | MARVEL FANDOM | SPACE | STEKOM|

Pilihan editor : 6 Fakta The Human Torch Johnny Storm Superhero Pertama Marvel dengan Kekuatan Api