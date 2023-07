Benedict Cumberbatch Sebut Akan Berperan Kembali Sebagai Doctor Strange

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor berusia 46 tahun, Benedict Cumberbatch memberi kabar menggembirakan bahwa ia akan berperan kembali sebagai Doctor Strange pada tahun depan. Kabar tersebut dijelaskan langsung olehnya ketika menjadi tamu di JW3 Speaker Series.

“Ada beberapa garapan Marvel yang akan dibuat tahun depan” ucap Cumberbatch yang dikutip melalui CNA.

Baca Juga: Fakta Unik 6 Karakter Secret Invasion Menurut Para Pemainnya

Pada wawancara tersebut, Cumberbatch tidak menyebutkan secara rinci mengenai film yang akan ia bintangi. Film tersebut bisa mengacu pada sekuel Doctor Strange dan film Marvel Cinematic Universe (MCU), seperti Avengers: The King Dynasty. Melansir DailyMail, banyak fans yang memperkirakan bahwa Cumberbatch akan menjadi cameo dalam film Blade atau film Fantastic Four.

Sebelumnya, Benedict Cumberbatch telah membintangi enam film MCU. Ia mengawali debut di film MCU ketika berperan dalam Doctor Strange pada 2016. Setelah itu, ia muncul dalam beberapa film MCU, seperti Thor: Ragnarok (2017), Avengers: Infinity War (2018), Avengers: Endgame (2019), Spider-Man: No Way Home (2021), dan Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022).

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Ketika Cumberbatch mengatakan bahwa ia akan berperan kembali sebagai Doctor Strange, banyak fans yang berharap bahwa film Doctor Strange selanjutnya akan segera di garap. Saat Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Cumberbatch memiliki versi Doctor Strange yang berbeda.

Ketika diwawancara The Hollywood Reporter pada 2022, ia berkata bahwa sebenarnya perannya sama-sama menjadi Doctor Strange, tetapi memiliki versi yang berbeda.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Film yang rilis pada 2022 itu menceritakan tentang perjalanan Doctor Strange yang bekerja sama dengan gadis misterius yang berasal dari mimpinya. Strange berusaha untuk memulihkan dunia di saat semuanya berubah. Ia mendapatkan bantuan dari para Avengers. Namun, masalah muncul ketika mereka mendapatkan ancaman dari alam semesta.

Pada pasca credit Multiverse of Madness terdapat salah satu adegan ketika Clea (Charlize Theron) memberitahu Doctor Strange bahwa ia adalah penyebab dari serangan yang terjadi di film. Sebab itu, Clea akan memperbaikinya dan bertanya tentang ketakutan kepada Strange.

Adegan tersebut memungkinkan adanya masa depan atau film selanjutnya bagi Doctor Strange.

Ketika diwawancara dengan Gizmodo dan membicarakan tentang masa depan Doctor Strange, Michael Waldron selaku penulis Doctor Strange in the Multiverse of Madness mengatakan bahwa ia memang ingin memperkenalkan Clea dalam film tersebut. Pada komik, Clea memiliki cinta yang luar biasa, tetapi Strange belum siap untuk merasakan cinta dalam hidupnya. Waldron juga menggoda bahwa ia akan menyiapkan sesuatu bagi Clea dan Doctor Strange. \

CNA | MARVEL CINEMATIC UNIVERSE | DAILYMAIL | DEADLINE

Pilihan editor : Mengeluh Lakukan Adegan Aksi Sendiri di film Marvel, Elizabeth Olsen: Buang Waktu Semua Orang.