Penulis Naskah Lanjutkan Mogok Massal, Begini Marvel Studios Tunda Produksi Thunderbolts

TEMPO.CO, Jakarta - Thunderbolts, film garapan Marvel Studios yang dijadwalkan akan rilis pada 26 Juli 2024 terpaksa ditunda karena aksi mogok massal dari para penulis naskah atau Writers Guild Association (WGA).

Berdasarkan pemberitaan Hollywood Reporter, penundaan ini juga dilakukan untuk menekan jeda pada film Blade yang sudah terlalu lama. Dan direncanakan akan mulai syuting pada bulan Juni ini bersamaan dengan film Thuderbolts tepatnya ketika aksi sudah mereda.

Selain penundaan produksi Thunderbolts, dikonfirmasi pula oleh situs Deadline bahwa pemogokan massal ini juga berimbas pada penghentian Serial Televisi Wonder Man yang sebelumnya sudah mulai produksi di Los Angeles.

Film Thunderbolts akan disutradarai oleh Jake Schreier dan Beef Lee Sung Jin yang ditunjuk untuk mengolah draf milik penulis naskah Black Widow Eric Pearson. Pada awalnya, jadwal produksi akan dimulai produksi pada Juni 2023.

Namun jadwal tersebut harus diberhentikan sementara hingga aksi mogok massal para penulis mereda.

Melansir The Indian Express, aksi pemogokan massal anggota WGA dilakukan untuk menuntut upah yang lebih baik, gaji minimum yang lebih tinggi, lebih banyak penulis per pertunjukan, dan kontrak eksklusif yang lebih pendek.

Bos Marvel, Kevin Feige juga telah menyebutkan sejumlah aktor yang akan bermain dalam film ini, seperti Steven Yeun yang belum disebutkan perannya, serta aktor senior Harrison Ford juga dikabarkan akan bergabung dan berperan sebagai Jenderal Thaddeus "Thunderbolt" Ross yang menjadi tokoh sentral di film ini

Selain itu juga ada Sebastian Stan sebagai Winter Soldier, Florence Pugh sebagai Yelena Belova, David Harbour sebagai Red Guardian, Hannah John-Kamen , Julia Louis-Dreyfus sebagai Valentina Allegra de Fontaine dan Wyatt Russell serta Olga Kurylenko yang juga mengulangi karakter Marvel Cinematic Universe (MCU).

Film Thunderbolts akan rilis setelah Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Guardians of the Galaxy Vol. 3, The Marvels, Captain America: New World Order, Blade, dan Deadpool 3.

Dikabarkan pula saat ini Marvel Studios masih dalam produksi Captain America: New World Order dan film Deadpool ketiga baru-baru ini mulai diproduksi di London.

