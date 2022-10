The Nun 2 akan Kembali Dibintangi Taissa Farmiga sebagai Suster Irene

TEMPO.CO, Jakarta - The Nun 2 akan kembali dibintangi oleh Taissa Farmiga sebagai Suster Irene. Taissa Farmiga akan beradu akting dengan Storm Reid, yang baru-baru ini diumumkan untuk bergabung dengan franchise New Line.

Film The Nun sendiri mengikuti kisah Suster Irene yang berjuang bersama Pastor Burke (Demian Bichir) untuk melawan iblis Valak di biarawati Rumania pada 1952. Film The Nun memulai debutnya pada 2018 dan menghasilkan 366 juta dolar AS di seluruh dunia dalam perjalanan untuk menjadi yang terlaris dalam waralaba sampai saat ini.

Film The Nun juga merupakan spin-off dari The Conjuring 2 (2016), yang dibintangi oleh kakak perempuan Farmiga, Vera, yang telah memimpin tiga film Conjuring, mengubah franchise horor menjadi sedikit bertema keluarga.

Spine-off The Conjuring, The Nun dibintangi nominee Oscar Demian Bichir, aktris American Horror Story Taissa Farmiga, dan aktor Jonas Bloquet (Warner Bros. Pictures)

Pengumuman ini tidak terlalu mengejutkan, karena ia pernah menyinggung soal kemungkinan kembali untuk sekuel pada Februari lalu, sambil mempromosikan The Gilded Age dengan THR. "Pasti ada bisikan dan pembicaraan pada tahun lalu, tetapi pandemi jelas mempengaruhi segalanya termasuk pembuatan film dan semacamnya," kata Farmiga.

The Nun 2 akan disutradarai oleh Michael Chaves, yang memimpin entri ketujuh dan terbaru, The Conjuring: The Devil Made Me Do It (2021). Akela Cooper menulis skenario dengan revisi saat ini oleh Ian Goldberg dan Richard Naing.

James Wan dan Peter Safran juga melanjutkan perjalanan mereka di film The Conjuring, memproduksi film baru di bawah bendera masing-masing Atomic Monster dan The Safran Company, seperti yang telah mereka lakukan pada tujuh film sebelumnya. Judson Scott akan mengawasi produksi untuk Atomic Monster dengan Michael Clear dan produser eksekutif Gary Dauberman.

The Nun 2 akan dirilis pada 8 September 2023. Farmiga saat ini sedang syuting musim kedua serial HBO hit The Gilded Age dan terakhir terlihat di John and the Hole. Terkenal karena penampilan terobosannya dalam serial hit seperti American Horror Story dan The Bling Ring, Farmiga telah mengumpulkan resume panggung dan kredit layar yang mencakup fitur Warner Bros yang disutradarai Clint Eastwood The Mule, What They Had, The Long Dumb Road, dan Buried Child.

