Kim Woo Bin, D.O. EXO, Lee Kwang Soo, dan Kim Ki Bang Dikonfirmasi Tampil di Program Baru Reality Show

TEMPO.CO, Jakarta - Sutradara variety show Korea Selatan, Na Young Suk kembali menghadirkan program terbaru. Kali ini, ia akan menggaet empat aktor top Korea, Kim Woo Bin, D.O. EXO, Lee Kwang Soo, dan Kim Ki Bang untuk acara terbarunya. Kabar ini menuai antusiasme publik dan mulai menarik perhatian sejak Rabu, 5 Juli 2023. "Sutradara Na Young Suk saat ini sedang mempersiapkan program variety baru, reality show," ujar manajemen tvN, seperti dikutip dari Allkpop dan Soompi.

Stasiun tvN memberikan konfirmasi setelah foto D.O. EXO dan Kim Woo Bin yang sedang melakukan syuting tersebar di media sosial. Saat ini, tvN baru bisa mengkonfirmasi aktor yang akan tampil dan segera memberikan kabar lebih lanjut mengenai jadwal penayangan dan konsep acara. "Untuk konsep program dan detail jadwal penanyangan, kami akan mengumumkannya secara terpisah ketika sudah bisa dikonfirmasi."

Keterlibatan Kim Woo Bin Sudah Dibocorkan Sutradara Na

Sutradara Na sebelumnya telah memberikan kode kepada publik mengenai program baru yang sedang Ia garap. Kabar ini disampaikannya lewat siaran langsung di Youtube yang dikelolanya. "Besok merupakan syuting pertama dengan tim untuk projek terbaru saya, tapi sepertinya akan hujan. Saya khawatir. Ini merupakan kekacauan."

Na Young Suk dikenal lewat beberapa program variety lain yang hits di kancah internasional, seperti Three Meals a Day, Journey to the West, Earth Arcade, hingga mengelola akun Youtube Full Moon.

Disambut Meriah oleh Penggemar

Menanggapi kabar kolaborasi para aktor, netizen mengungkapkan antusiasme mereka. Alasannya, keempat aktor tergabung dalam satu geng pertemanan dan sering menunjukkan interaksi hangat. "Tidak sabar untuk menonton variety Kyungsoo (nama asli D.O. EXO) lagi!! Dan (kali ini) dengan hyung squad dan Na PD, rasanya seperti mimpi jadi kenyataan! (Aku berharap (Jo) Insung juga berada di sana huhuhu berharap Ia akan tampil di sana juga!" tutur @sam1namedga*** di Twitter.

GABRIELLA AMANDA | ALLKPOP | SOOMPI

