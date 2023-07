Mengenal Mingyu Seventeen Idola K-Pop yang Bikin Siaran Langsung Dini Hari dengan Jungkook BTS

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mingyu Seventeen disoroti para penggemarnya gara-gara bikin siaran langsung dini hari dengan Jungkook BTS. Mingyu dan Jungkook memang akrab karena mereka termasuk dalam kumpulan idola K-Pop kelahiran 1997, dikutip dari Allkpop.

Profil Mingyu

Mingyu anggota Seventeen yang mulai debut pada 26 Mei 2015 dengan mini album 17 Carat, dikutip dari Kpopping. Mingyu, penyanyi dan rapper utama dalam grup.

Dia pernah berada dalam peringkat ke-49 dalam The Most Handsome Faces of 2017 dan peringkat ke-32 di TC Candler The 100 Most Handsome Faces of 2018. Mingyu yang lahir di Anyang-si, Gyeonggi-do, pada 6 April 1997. Mengutip Kprofiles, art namanya Min berarti permata dan Gyu yang artinya bintang. Mingyu pernah punya penampilan kameo dalam komedi situasi atau sitkom Thailand Luang-ta Maha-chon.

Dia sering dimintai bantuan untuk mengganti lampu, karena tubuhnya yang tinggi. Ketika bosan di asrama, Mingyu mengubah interiornya. Dulu Mingyu dan Woozi berbagai kamar. Tapi ketika mulai pembaruan pada Juni 2020, dia berbagai kamar dengan Wonwoo.

Saat pembaruan kedua mulai April 2021, Mingyu dan Wonwoo mempunyai kamar masing-masing. Di Seventeen, Mingyu anggota yang paling banyak makan. Ia dijuluki si mesin makan. Mingyu pernah berkelakar, ia ingin menjadi Joshua karena mahir berbicara Bahasa Inggris

Mingyu juga suka memasak. Mingyu hobi bermain sepak bola, basket, dan membuat figur mainan berbahan plastik. Dia bermain sepak bola sejak sekolah dasar. Timnya pernah menempati peringkat kedua di kejuaraan nasional. Saat sekolah menengah, Mingyu bermain di posisi depan. Ketika sekolah menengah, Mingyu juga biasa bermain gitar bass di band sekolahnya.

