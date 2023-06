Serba-serbi Drama Korea Bitch X Rich

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea terbaru Bitch X Rich tayang di Netflix dengan 10 episode. Penayangan perdana pada 31 Mei 2023. Mengutip AsianWiki, Bitch X Rich disutradarai oleh Min Ji-Young dan ditulis oleh Jung Sung-eun. Bitch X Rich dibintangi anggota grup K-Pop Yeri Red Velvet yang berperan sebagai pembunuh.

Tentang Bitch X Rich

1. Konsep cerita

Mengutip Viu, Bitch X Rich mengambil latar sekolah elite mengisahkan seorang siswi yang menjadi saksi pembunuhan di sekolahnya.

2. Sinopsis

Mengutip IMDb, drakor bercerita tentang permainan kekuatan dan perseteruan psikologis yang terjadi antara Kim Hye In (Lee Eun-Saem), saksi pembunuhan dan Baek Je Na (Yeri Red Velvet), pelaku utamanya.

Kim Hye-In, siswi sekolah menengah dari keluarga miskin. Ia satu-satunya saksi kasus pembunuhan yang melibatkan seorang siswi SMA. Dia dipindahkan ke Sekolah Menengah Internasional Chungdam yang bergengsi.

Di sekolah itu dia bertemu Baek Je-Na, pelaku utama dalam kasus pembunuhan yang disaksikan Kim Hye-In dan murid paling berkuasa di sekolah. Kim Hye-In dan Baek Je-Na terlibat perebutan kekuasaan dan pertempuran mental.

3. Pemeran Bitch X Rich

Drama Bitch X Rich dibintangi Yeri Red Velvet, Lee Eun-Saem, Lee Jong-Hyuk, Yoo Jung-Hoo, dan Jang Deok-Su.

Yeri Red Velvet aktris Korea Selatan berusia 24 tahun yang membintangi Blue Birthday dan Descendants. Di Bitch X Rich, dia menjadi pemeran utama sebagai Baek Je-Na, pelaku utama pembunuhan. Mengutip IMDb, karakter Baek Je-Na digambarkan sebagai siswi yang berpengaruh di Sekolah Menengah Internasional Chungdam. Dia dipanggil sebagai ratu Diamond 6, julukan bergengsi di sekolah itu,

Lee Eun-Saem aktris Korea Selatan kelahiran 1999, dia telah membintangi sejumlah film dan drama termasuk The Fault Is Not Yours (2019), Cheer Up (2022), dan The Red Sleeve (2021). Dia berperan sebagai Kim Hye-In dalam drama Bitch X Rich, satu-satunya saksi mata pembunuhan yang dilakukan Baek Je-Na. Kim Hye-In digambarkan sebagai karakter yang didambakan banyak orang di sekolah, dia juga ambisius.

Lee Jong-Hyuk aktor dan model Korea Selatan kelahiran 1997. Dia pernah membintangi drama Cheer Up (2022) sebagai Sung Kyu-Jin. Dalam drama Bitch X Rich, Lee Jong-Hyuk berperan sebagai Seo Do-Eon. Karakter itu digambarkan sebagai teman masa kecil Baek Je-Na, sekaligus anak kepala sekolah Chungdam.

