Jaksa Investigasi Ulang Kasus Penyalahan Narkoba, Yoo Ah In Segera Ditahan?

TEMPO.CO, Jakarta - Kejaksaan akan melakukan investigasi ulang atas kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan aktor Korea Selatan, Yoo Ah In. Dikutip dari Kbizoom, informasi orang dalam pada Selasa, 4 Juli 2023 menyebutkan, jaksa mencurigai kemungkinan penggunaan jenis narkoba lain oleh aktor berusia 36 tahun itu.

Mengutip dari Sportal Korea dan Sports Khan, Yoo Ah In kembali menambah dua jenis narkoba pada daftar penyalahgunaan narkotika yang didapatkan dari hasil pengecekan kepolisian. Sebelumnya, Yoo Ah In dikonfirmasi telah menggunakan 5 jenis narkoba, yaitu propofol, metamine, kokain, ketamine, dan zolpidem. Namun, pada 9 Juni 2023, pihak berwajib mengkonfirmasi hasil pengecekan mereka bahwa Yoo Ah In juga positif menggunakan midazolam dan alprazolam.

Yoo Ah In Dicurigai Gunakan Narkoba Jenis Lain

Perwakilan dari kejaksaan menyatakan kalau investigasi ulang dilakukan atas kecurigaan adanya penggunaan narkoba jenis lain yang masih disembunyikan oleh Yoo Ah In. Kecurigaan ini turut muncul lantaran sahabat Song Hye Kyo itu menolak untuk ditahan. "Kami mencurigai penolakan penangkapan karena dia menggunakan lebih dari tujuh jenis narkoba. Maka dari itu, kami memutuskan untuk melakukan investigasi ulang yang lebih mendalam."

Kasus Yoo Ah In semula dipindahkan ke kejaksaan tanpa penahanan setelah diketahui menggunakan tujuh jenis narkoba. Melihat jumlah yang bertambah dari 5 ke 7 jenis, kejaksaan kembali mempertimbangkan untuk kembali memohon izin penangkapan bagi sang aktor ke pengadilan.

Namun, permohonan itu ditolak oleh pengadilan pada awal Mei dengan pertimbangan tidak terlihat tanda-tanda terdakwa merusak barang bukti dan kabur. "Saya menghargai dan berterima kasih atas keputusan yang diambil oleh pihak pengadilan," tutur Yoo Ah In terkait penolakan izin penangkapannya. "Saya akan dengan setia mematuhi prosedur yang tersisa dan melakukan semua yang saya bisa sesuai dengan tanggung jawab saya pada kasus ini," lanjutnya. Selain itu, Yoo Ah In menyatakan bahwa Ia tidak pernah mencoba untuk merusak barang bukti. "Tidak ada fakta seperti itu."

GABRIELLA AMANDA | KBIZOOM | SPORTAL KOREA | SPORTS KHAN

