Yoo Ah In Diduga Coba Bantu Komplotannya Kabur dari Korea, Bakal Segera Ditangkap?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan, Yoo Ah In terancam ditahan oleh pihak kepolisian setelah dugaan membantu komplotannya kabur dan berusaha menghancurkan barang bukti terkait kasus narkoba. Dikutip dari Allkpop dan International The News, pihak kepolisian juga mempertimbangkan penahanan karena sang aktor yang mulai tidak mengakui perbuatannya.

Yoo Ah In Dituduh Bantu Komplotannya Kabur

Pada Jumat, 19 Mei 2023, pihak Kepolisian Metropolitan Seoul mengajukan permohonan penangkapan karena menemukan indikasi Yoo Ah In telah mencoba untuk menghancurkan barang bukti. Pihak kepolisian juga menemukan fakta terkait aktor Chicago Typewriter yang mencoba untuk membantu komplotannya kabur ke luar negeri.

Kepolisian juga mengajukan permohonan penangkapan untuk komplotan Yoo Ah In yang hendak kabur itu. Komplotan Yoo Ah In diduga berprofesi sebagai penulis yang belajar di sekolah seni. "Kami merasa bahwa penangkapan harus dilakukan karena (Yoo Ah In) telah menolak tuduhan bahkan setelah proses investigasi dilakukan, lalu fakta bahwa tipe dan jumlah narkoba yang digunakan meningkat, dan fakta dirinya memiliki komplotan," tutur Kepolisian Metropolitan Seoul, pada pernyataan mereka, Senin, 22 Mei 2023.

Tidak hanya kepolisian, pada Senin, 22 Mei 2023, Pusat Kejaksaan Seoul juga turut mengajukan permohonan penangkapan untuk sang aktor atas alasan membantu komplotan kabur ke luar negeri dan percobaan merusak barang bukti.

Yoo Ah In Hampir Ditangkap Paksa karena Mangkir Investigasi

Selebritas sekaligus sahabat dari aktris Song Hye Kyo ini hampir ditangkap paksa oleh pihak kepolisian karena terus mangkir dari investigasi kedua. Yoo Ah In awalnya melakukan investigasi pertama pada Senin, 27 Maret 2023 dan terus mangkir dengan alasan privasi.

Lewat pengacaranya, Yoo Ah In bersikukuh akan datang untuk investigasi kedua, asalkan kehadirannya dirahasiakan dari awak media. Namun, setelah pernyataan kepolisian soal penangkapan paksa, pria dengan nama asli Uhm Hong Sik ini akhirnya muncul pada Selasa, 16 Mei 2023 dengan pakaian serba hitam.

Pada investigasi kedua, Yoo Ah In hanya memberikan pernyataan singkat kepada awak media dan terlihat terburu-buru memasuki gedung kepolisian. "Saya akan melakukan penyelidikan dengan baik," ujarnya.

GABRIELLA AMANDA | ALLKPOP | INTERNATIONAL THE NEWS

Pilihan Editor: Setelah Diancam Jemput Paksa, Yoo Ah In Kooperatif Jalani Investigasi Kedua Hari Ini

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.