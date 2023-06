Aktor Laga Jet Li: dari Wushu ke Hollywood

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor laga kawakan Jet Li disoroti para penggemarnya, karena terlihat kurus dan dipandang tampak lebih tua dari usianya. Warganet mengaitkan kondisi aktor yang ahli wushu itu dengan kambuhnya riwayat hipertiroid.

Mengenal Jet Li

Mengutip Britannica, Jet Li bernama asli Li Lianjie. Ia lahir di Beijing, pada 26 April 1963. Dalam banyak film yang dibintanginya, Jet li terkenal karena keterampilan seni bela dirinya dan perannya sebagai pahlawan.

Pada 1971, Jet Li mengikuti program olahraga musim panas dan secara acak ditempatkan di kelas wushu. Pada usia sembilan tahun, ia menerima penghargaan dalam kompetisi wushu pertama yang diadakan di Cina sejak Revolusi Kebudayaan.

Jet Li menghabiskan setengah hari dalam pelatihan dan sekolah sebelum dia mulai berlatih penuh waktu. Pada 1974 dia tur ke Amerika Serikat dengan seniman bela diri muda lainnya dan bahkan bertemu dengan bekas Presiden Amerika Serikat Richard Nixon di Gedung Putih. Pada tahun yang sama Jet Li memenangi lima kejuaraan nasional putra.

Saat berusia 17 tahun, Jet Li pensiun dari olahraga dan memulai kariernya di film. Bersama sutradara Chang Hsin Yen, ia memulai debut filmnya dalam Shaolin Temple (1982). Film ini membuat Jet Li menjadi bintang di negara asalnya.

Pada 1980-an, Jet Li pindah ke Hong Kong. Di sana, ia ikut dalam dunia film seni bela diri. Dalam film Once Upon a Time in China (1991), ia berperan sebagai Wong Fei-hung, pahlawan legendaris yang bertarung melawan orang asing dalam kisah abad ke-19.

Jet Li masuk Hollywood

Pada 1998, Jet Li mendapat peran berbahasa Inggris pertamanya. Ia berperan sebagai orang jahat di Lethal Weapon 4 bersama Mel Gibson dan Danny Glover. Jet Li pindah ke Los Angeles untuk film ini dan menjalani pelatihan bahasa intensif untuk mempersiapkan perannya sebagai bos kriminal.

Setelah itu, Jet Li mulai aktif dalam film Hollywood. Dalam film Romeo Must Die (2000), ia bermain peran dengan rapper DMX dan penyanyi Aaliyah. Film itu memadukan hip hop dan seni bela diri dalam kisah klasik percintaan. Film ini meraih sukses besar di box office, menghasilkan sekitar 100 juta dolar kala itu.

Pada 2001, Jet Li berakting dengan Bridget Fonda dalam film Kiss of the Dragon yang disutradarai oleh Luc Besson. Tak hanya sebagai aktor, ia juga ikut membantu mengembangkan cerita untuk film tersebut. Film ini banyak dipuji karena film yang memiliki koreografi yang apik dan dinilai memberi standar baru dalam film aksi di Hollywood.

