Ini Pemeran Catatan Si Boy Versi 2023, Bisakah Angga Yunanda Kalahkan Kharisma Onky Alexander?

TEMPO.CO, Jakarta - Mengacu antaranews, Catatan Si Boy versi 2023 akan dijadwalkan tayang pada 17 Agustus 2023. Film remake dari judul yang sama pada era 1990-an ini mengangkat kisah kehidupan anak muda Jakarta bernama Boy yang dulu diperankan Onky Alexander dengan segala tantangan yang dihadapi, mulai dari percintaan, persahabatan, keluarga, sampai cita-cita.

Film Catatan Si Boy ini diproduksi oleh MD Pictures yang bekerja sama dengan Dapur Film dan MVP Pictures. Meskipun keseluruhan alur cerita sama, tetapi film ini dibintangi oleh pemain berbeda dari versi aslinya. Berikut adalah pemain yang akan membintangi Catatan Si Boy versi 2023 garapan Hanung Bramantyo, yaitu:

Syifa Hadju

Syifa Hadju lahir pada 13 Juli 2000 di Jakarta yang mengawali kariernya sebagai aktris pada 2014 dengan berperan dalam sinetron Bintang di Langit. Ia memulai debut film layar lebar pada 2016 melalui perannya dalam Beauty and the Best.

Namanya semakin meroket ketika berperan dalam sinetron Mermaid in Love yang berlanjut hingga musim keduanya dengan judul Mermaid in Love 2 Dunia. Setelah itu, ia mulai banyak berperan sebagai pemeran utama dalam beberapa film, seperti The Way I Love You, Danur 3: Sunyaruri, dan The Way I Love You. Tidak hanya sebagai aktris, pemeran Nuke dalam Catatan Si Boy ini juga menjadi seorang penyanyi berbakat dengan merilis lagu berjudul Jangan Pernah Berubah pada 2018.

Angga Yunanda

Angga Yunanda yang lahir pada 16 Mei 2000 akan berperan sebagai Boy dalam Catatan Si Boy. Aktor muda kelahiran Lombok ini memulai kariernya sebagai model. Lalu, pada 2015, ia mulai terjun ke dunia akting melalui sinetron Malu-Malu Kucing. Sama seperti Syifa Hadju, namanya mulai terkenal berkat perannya dalam Mermaid in Love dan sekuelnya, Mermaid in Love 2 Dunia. Setelah itu, ia semakin sering membintangi beragam film, sinetron, dan serial, antara lain Nathan & Nadia, Dua Garis Biru, dan Antares.

Selain meroket dalam dunia adu peran, Angga juga berkecimpung dalam dunia tarik suara. Adapun, lagu yang pernah dirilis Angga, di antaranya Di Sini untuk Kamu, Kejar, dan Di Kesepian Ini, sebagaimana terangkum dalam p2k.stekom.ac.id.

Alyssa Daguise

Pemilik nama asli Alyssa Paramitha Daguisé yang lahir pada 25 Maret 1998 merupakan model, pemeran, dan selebriti internet (influencer) asal Indonesia. Ia lahir di Lombok dengan keturunan Perancis yang berasal dari sang ayah, Richard Vincent Daguisé. Ia bersekolah di Prancis yang berhasil meraih nilai akademis memuaskan.

Akibatnya, ia berhasil mengambil jurusan kedokteran gigi di Universitas Paris Descartes, Perancis. Namun, ia memilih untuk meninggalkan kuliah kedokterannya dan melanjutkan pendidikan ke sekolah desain busana di Mod’Art International Paris yang berhasil mendapatkan gelar Bisnis Fesyen pada 2021.

Setelah kembali ke Indonesia, Alyssa terjun dalam dunia adu peran. Pada 2020, ia tampil dalam film perdananya berjudul Pelukis Hantu sebagai Elia. Lalu, kini, ia berperan sebagai Vera, membintangi film remake Catatan Si Boy bersama Syifa Hadju dan Angga Yunanda.

