Sinopsis Behind Your Touch, Drama yang Dibintangi Suho EXO

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea Selatan Behind Your Touch dibintangi oleh Han Ji Min, Lee Min Ki, dan Suho EXO, dan aktor lainnya. Drama ini akan tayang pada Agustus 2023.

Mengutip AsianWiki, Behind Your Touch drama Korea bergenre misteri, drama, supranatural dengan jumlah 16 episode. Bercerita tentang seorang dokter hewan, Bong Ye Boon yang diperankan Han Ji Min.

Tentang drama Behind Your Touch

Han Ji Min berperan sebagai dokter hewan di kota kecil yang memiliki kemampuan bisa merasakan atau membaca objek dengan menyentuhnya. Saat ia berhasil meyakinkan detektif tentang kemampuannya, mereka bekerja sama untuk memecahkan kasus-kasus kriminalitas di kota tersebut.

Drama ini mengambil latar di Desa Mujin. Lee Min Ki sebagai Moon Jang Yeo seorang detektif elite ambisius yang membutuhkan kemampuan Ye Bon untuk kembali ke tim investigasi kriminal di Seoul.

Mengutip Soompi, Bong Ye Bon mampu untuk melihat masa lalu manusia dan hewan. Saat menguji kemampuannya, ia terlihat oleh detektif yang berusaha untuk memecahkan insiden misterius. "Saya mempersiapkan dan melakukan syuting dengan sepenuh hati sampai terasa sedih setiap hari saat syuting berakhir," kata Han Ji Min.

Ia menjelaskan, peran sutradara Kim Seok Yoon dan penulis naskah Lee Nam Gyu, para aktor, dan staf yang mendorong semangatnya. "Kami akan menyapa pemirsa pada akhir musim panas," kata Han Ji Min.

Suho EXO akan berperan sebagai Kim Sun Woo, orang yang berpenampilan dan berkepribadian baik. Dia datang ke Desa Mujin dan mulai bekerja sebagai pekerja separuh waktu di toko swalayan.

Dalam drama ini berarti kali ketiga Han Ji Min bekerja sama dengan sutradara Kim Seok Yoon. Han Ji Min sebelumnya membintangi film Detective K: Secret of the Virtuous Widow pada 2011 dan drama Radiant tahun 2019. Sedangkan Lee Min Ki membintangi drama garapan Kim Seok Yoon My Liberation Notes.

