Perjuangan Fans Hadiri Konser Westlife, Ada yang dari Ujung Indonesia Hingga Jepang

TEMPO.CO, Jakarta - Penggemar Westlife memiliki rentang usia yang sangat lebar. Walau tergolong salah satu artis Internasional yang cukup sering datang ke Indonesia, namun penonton konsernya seperti tidak pernah sepi. Westlife sempat mengadakan konser di ICE BSD pada 9 Februari 2023. Walau begitu, pada Konser Westlife The Wild Dreams Tour 11 Februari 2023, Stadium Madya, Gelora Bung Karno Jakarta terlihat dipenuhi ribuan penggemar Westlife. Co Founder dan COO PK Entertainment Harry Sudarma, selaku promotor, mengklaim ada lebih dari 25 ribu penonton yang hadir di stadion itu.

Tempo sempat mewawancarai beberapa pengunjung yang datang menonton konser Westlife. Ternyata mereka berasal dari tempat yang cukup jauh dari Jakarta. Shon merupakan salah satu dari ribuan penggemar Westlife yang hadir di Gelora Bung Karno. Pria asal Jepang itu sengaja datang ke Indonesia hanya demi menonton konser Westlife. Ia sudah sangat suka dengan Westlife sejak usia 3 tahun. "Keluarga saya yang mengenalkan Westlife kepada saya," kata Shon yang masih berusia 21 tahun itu kepada Tempo pada 11 Februari 2023.

Konser Westlife The World Dreams Tour 11 Februari 2023, Stadium Madya, Gelora Bung Karno Jakarta, Shon 21 tahun/Tempo-Mitra Tarigan

Shon duduk tepat di depan tempat duduk Tempo. Ia terlihat datang seorang diri ke konser itu. Beberapa kali ia berdiri dan berjoget mengikuti alunan lagu keempat anggota Westlife. Bahkan ketika hujan, ia terlihat sangat menikmati konser yang berdurasi 1 jam 45 menit itu. Saat hujan pun ia merekam keseruan konser itu dengan ponselnya. Tak jarang ia mengajak penonton kanan kirinya untuk ikut masuk di video yang dia rekam saat basah-basahan.

Menurut Shon, ini adalah konser Westlife kedua yang dia hadiri. Konser Westlife pertamanya adalah saat ia di Irlandia. Ketika itu, kata Shon, tidak disediakan kursi duduk ketika hendak menonton Westlife. Ia bisa dengan leluasa bergerak dan berjingkrak mengikuti alunan nada. Ia bahkan mendapatkan tempat berdiri yang sangat dekat dengan panggung Westlife. "Berbeda dengan di Indonesia, ada tempat duduk. Di Irlandia konsernya saat itu sampai 3 jam, tapi hari ini konsernya tidak sampai 2 jam. Bedanya lagi, di Irlandia tiketnya hanya sekitar Rp 1,3 juta, kalau tiket saya hari ini harganya lebih dari Rp 3 juta," kata Shon yang sengaja memilih tempat konser di Indonesia karena akses transportasi yang mudah dari Jepang.

Walau ada banyak perbedaan antara konser Westlife di Irlandia dan di Indonesia, ia tetap senang malam itu menikmati penampilan Shane dan kawan kawan. Bahkan hujan yang melanda pada 30 menit terakhir penampilan Westlife menurutnya menambah dramatis konser tersebut. "Hujan menambah energi dan dramatis serta atmosfir yang berbeda ketika menonton konser Westlife tadi," kata Shon yang terlihat sangat antusias dan memamerkan merchandise Westlife yang dibelinya.

Konser Westlife The World Dreams Tour 11 Februari 2023, Stadium Madya, Gelora Bung Karno Jakarta Zenia Ery, 25 tahun dan Raka Putra 24 tahun/Tempo-Mitra Tarigan

Penggemar lain yang juga datang dari jauh adalah Raka Putra, 24 tahun. Raka malam itu datang bersama Zenia Ery, 25 tahun. Ketika Zenia memang sudah bekerja di Jakarta, Raka harus melalui perjalanan jauh dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. "Saya naik pesawat dari Manado ke Jakarta untuk nonton Westlife. Kepulauan Sangihe sendiri berada di ujung Indonesia yang berbatasan dengan Filipina," kata Raka.

Menurutnya, dari Manado, orang harus menggunakan kapal selama 10 jam ke tempat tinggalnya itu atau naik pesawat selama 50 menit lamanya untuk datang ke kawasan Kepulauan Sangihe.

Beruntung Raka dan Zenia cukup puas dengan penampilan Westlife malam itu. "Seru banget, kualitas suaranya bagus walau hujan sekalipun. Grafiknya dan visual panggungnya juga bagus," kata mereka berdua.

Baik Raka dan Zenia juga memuji panitia acara yang bisa mengatur alur perjalanan para penonton dengan rapi dan aman. Walau begitu, ada beberapa hal yang tetap perlu diperbaiki, kata Raka dan Zenia. Menurutnya panggung Konser Westlife kurang lebar. Ia menilai seharusnya untuk mengakomodasi penonton yang duduk di belakang seperti mereka, panggung bisa dibuat lebih lebar. Belum lagi tempat duduk di Cat 4, tempat Raka dan Zenia duduk, jaraknya sangat dempet sehingga terkesan padat sekali bagi pengunjung.

"Satu lagi, kalau panggung di stadion besar, menurut saya sebaiknya berdiri saja tidak usah duduk. Ketika ingin duduk, tinggal ke bagian belakang saja," kata Zenia yang membandingkan konser Westlife dengan salah satu festival konser yang pernah ia kunjungi.

Konser Westlife The World Dreams Tour 11 Februari 2023, Stadium Madya, Gelora Bung Karno Jakarta Morina Sandra/Pribadi

Satu lagi penggemar yang datang cukup jauh demi menonton Konser Westlife adalah Morina Sandra. Ia datang dari Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Dari Dharmasraya, ia harus menaiki travel selama 6 jam hingga Kota Padang. Selanjutnya dari Kota Padang ia naik pesawat selama 1 jam 45 menit hingga ke Bandara Soekarno Hatta. Morina pun sangat senang akhirnya berhasil bertemu dengan idolanya, Westlife. Konser ini sudah sangat dia tunggu-tunggu selema beberapa bulan terakhir.

Bagi Morina, penampilan Westlife sangat menarik, apalagi ketika Westlife sempat membawakan lagu medley ABBA, yang tidak asing di telinganya. Cuaca hujan pun tidak menghalangi Morina yang datang bersama adiknya menikmati konser yang mulai pukul 20.00 tepat itu. "Justru hujan membawa keseruan. Apalagi pada saat lagu terakhir, You Raise Me Up. Worthed dan nggak nyesel beli tiket Rp 2,1 juta malam ini," kata Morina yang duduk di Cat 4.

Walau begitu, untuk mengakomodasi para penggemar di daerah, Morina berharap Westlife mau kapan-kapan mampir di Provinsi Sumatera Barat. "Konsernya lain kali di Padang dong, agar saya bisa hemat ongkos pesawat," katanya berharap.

Konser Westlife The Wild Dreams Tour 2023 memang membawa kenangan tersendiri bagi penggemarnya. Tidak hanya para fans yang bernostalgia, para anggota Westlife pun mengaku senang setiap hadir di Indonesia. "Saya ingat saat datang untuk konser di tahun 1999, ribuan fans menjemput kami di Bandara. Kehangatan itu masih kami rasakan hingga malam ini bersama kalian," kata Kian Egan.

Lagu-lagu Westlife pastinya selalu membawa kenangan sendiri bagi para penggemarnya. Cuaca hujan pada Konser Westlife The Wild Dreams Tour benar-benar tidak menghalangi para penggemar berjoget, walau harus menggunakan jas hujan putih hadiah para panitia.

