Momen Menarik Lagi-lagi Tenis, Luna Maya - Maxime Bouttier hingga Dikta Wicaksono

TEMPO.CO, Jakarta - Acara olahraga Lagi-lagi Tenis yang dimainkan oleh para artis kembali digelar, Jumat, 23 Juni 2023. Pada pertandingan kali ini dari tim ganda putra ada Dion Wiyoko dengan Raffi Ahmad yang melawan Dikta Wicaksono dengan Desta Mahendra, sedangkan tim ganda putri ada Nia Ramadhani dengan Luna Maya yang melawan Nagita Slavina dengan Gege Elisa.

Berikut ini merupakan momen menarik yang muncul selama pertandingan berlangsung.

1. Luna Maya - Maxime Bouttier

Maxime Bouttier membawa bunga untuk mendukung Luna Maya yang bertanding dalam acara Lagi-lagi Tenis, Jumat, 23 Juni 2023. Foto: Instagram/@_radenmaulana

Pasangan selebritas ini memperlihatkan kemesraan selama acara berlangsung. Dilansir melalui unggahan netizen di Twitter @e_ch***, keduanya terlihat berdiri bersebelahan semalam pertandingan tim ganda putra berlangsung. Keduanya juga beberapa kali tertangkap kamera sedang tertawa bersama. Tak hanya itu, mengutip dari unggahan netizen di Instagram @_radenmaul***, Maxime Bouttier mempersiapkan buket bunga dan memberikannya untuk Luna Maya ketika memenangkan pertandingan.

Ketika akan memberikan bunga, Maxime Bouttier harus melewati kerumunan dan memanggil sang kekasih. Setelah memberikan buket tersebut, Luna dan Maxime terlihat berpelukan dan menempelkan pipi. Melihat kemesraan keduanya, netizen dibuat melayang dan akui salah fokus. "Pipinya diuyel-uyel gitu Lun. Gemesssh. Nonton #LagiLagiTenis malah salah fokus sama Luna Maya dikasih bucket bunga sama Maxime Bouttier," tulis @iChangedMyUn*** di Twitter.

2. Dikta Wicaksono

Dikta Wicaksono bermain dalam pertandingan Lagi-lagi Tenis, Jumat, 23 Juni 2023. Foto: YouTube RANS Entertainment

Musisi 37 tahun ini kembali menarik perhatian penggemar karena pesonanya yang memenuhi arena pertandingan. Ketika penggemar meneriakan, "Ayo sayang", Dikta malah membalas teriakan tersebut dengan cium jauh. Tak hanya itu, Dikta juga melakukan aksi menggemaskan ketika berhasil mencetak poin. Ia mengangkat kedua tangannya sembari menggoyangkan badan ke kanan dan kiri sambil tersenyum. "Dikta lu bnr bnr (benar-benar) harus stop," tulis @haloakukej***.

Selain itu, mantan vokalis band Yovie and Nuno itu juga membuat penggemar salah fokus ketika Ia membuka bajunya dan melemparkan ke barisan penggemar usai pertandingan. "Dikta benar-benar ahli memecah fokus ya. Yang senyum-senyum lah, kissbye lah, trus endingnya buka baju. Selamat buat mbaknya yang dapat jersey, bonus keringetnya Dikta," kata @shcoo***.

Penggemar beruntung yang mendapatkan baju Dikta mengunggah fotonya bersama baju itu. "Ga nyangkaaaa dapet baju mas Dikta. Mana masih wangi padahal udah dipake main tennis semaleman," katanya di Twitter @peszcime. Ia pun mengatakan bahwa baju itu akan membuatnya tidak bisa tertidur karena terlalu wangi.

3. Rayyanza atau Cipung

Anak kedua Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Rayyanza Malik Ahmad menyaksikan pertandingan Lagi-lagi Tenis, Jumat, 23 Juni 2023. Foto: YouTube RANS Entertainment

Anak kedua dari Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ini menarik perhatian pengunjung dan sering disorot oleh kamera. Rayyanza atau yang akrab disapa Cipung tertangkap kamera ikut menonton pertandingan hingga selesai, bahkan memberikan dukungan kepada kedua orang tuanya. Melihat hal tersebut, Surya Insomnia selaku pembawa acara membuat candaan bahwa Cipung sudah terbiasa bekerja sehingga tidak mengantuk meskipun sudah larut malam. "Iya, sudah terbiasa dengan industri, sudah biasa begadang, tidak mengantuk jam segini," katanya.

Tak hanya itu, Cipung juga bertemu dengan Youtuber Fadil Jaidi di belakang panggung dan telihat menggemaskan ketika memberikan pelukan kepada Fadil. Selain itu, Cipung juga mengangguk lucu ketika ditanya oleh Fadil, "Cipung emang kamu bisa ngomong bahasa Sunda, iya?"

4. Syahnaz Sadiqah

Syahnaz Sadiqah dan Jeje Govinda menonton pertandingan Lagi-lagi Tenis, Jumat, 23 Juni 2023. Foto: Instagram/@arosadi

Adik dari Raffi Ahmad, Syahnaz Sadiqah yang baru-baru ini terseret isu orang ketiga dalam rumah tangganya, terlihat menonton pertandingan dengan suaminya, Ritchie Ismail atau yang sering disapa Jeje Govinda. Kehadiran keduanya menarik perhatian netizen, apalagi Syahnaz menunjukkan gerak-gerik seperti biasa seolah tidak terjadi apa-apa. "Syahnaz duduk sebelahan sama Jeje nonton Lagi-lagi Tenis tuh. Nanas kayak lagi enggak ada masalah apa-apa ya hehe," tulis netizen di Twitter @UR970***.

Netizen juga mengecam Syahnaz karena terlihat baik-baik saja di samping Jeje yang lebih banyak diam dengan ekspresi wajah yang lesu. "Tapi kelihatan sih Syahnaz nya yang sok cengar-cengir, Jeje-nya kayak enggak enjoy gitu muncul depan publik as if nothing happened. Entahlah apa cuma kebetulan videonya keliatan pas menit ini doang," ujar @onekeepingt****.

GABRIELLA AMANDA

