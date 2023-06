Daftar Pemain Squid Game 2, dari Yim Si Wan hingga Kang Ha Neul

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -- Squid Game 2 telah memperkenalkan daftar pemain yang akan berperan dalam serial Netflix Korea tersebut. Selain empat pemain lama yang masih akan melanjutkan jalannya cerita, terdapat juga empat pemain baru yang akan mengisi tempat kosong dari drama tentang kompetisi yang memainkan permainan anak-anak tersebut. Keempat pemain baru ini diperkenalkan Netflix melalui sebuah teaser yang dirilis pada acara TUDUM, sebuah acara penggemar di Brasil.

Lantas, siapa saja yang akan bermain di serial tersebut? Simak informasi selengkapnya mengenai daftar pemain Squid Game 2 berikut ini..

Pemain Lama

Dilansir dari Netflix, Lee Jung Jae yang merupakan pemeran karakter utama di musim pertama masih akan melanjutkan jalan cerita di Squid Game 2. Dia merupakan orang yang menerima undangan untuk berpartisipasi dalam permainan setelah terlilit utang besar. Dengan putrinya yang menjadi motivasi menang, dia pun bergabung sebagai peserta dan bertemu teman lamanya yang diperankan oleh Park Hae Soo. Dengan penuh perjuangan, Lee Jung Jae pun keluar sebagai pemenangnya.

Di sisi lain, Lee Byung Hun masih akan menjadi sosok Frontman dan memimpin staf bertopeng. Selain itu, akan ada juga Wi Ha Jun yang merupakan seorang detektif dan akan melanjutkan perjuangannya mencari saudaranya dengan menyelinap ke dalam permainan. Tak hanya itu, Gong Yoo yang merupakan pria misterius pemberi undangan permainan di musim pertama pun akan memperlihatkan keterlibatannya lebih dalam pada musim kedua ini.

Pemain Baru

Sejauh ini, Netflix sudah memperkenalkan empat pemain baru yang akan bergabung dengan skuad Squid Game 2. Mereka adalah Yim Si Wan, Kang Ha Neul, Park Sung Hoon, dan Yang Dong Geun. Adapun profil singkat keempat pemain baru tersebut adalah sebagai berikut:

1. Yim Si Wan

Meski sempat menyangkal kabar akan bermain di Squid Game 2, namun kini terjawab sudah jika Yim Si Wan akan berpartisipasi dalam serial Netflix Korea tersebut. Yim Si Wan adalah aktor asal Korea Selatan yang memulai kariernya sebagai seorang idol dari grup bernama ZE:A. Namun, setelah grup tersebut menyelesaikan kontrak promosinya, Yim Si Wan pun memilih berkarier sebagai aktor. Sepanjang kariernya di dunia seni peran, Yim Si Wan telah membintangi berbagai drama dan film populer Korea, seperti Strangers From Hell, Run On, Summer Strike, dan terbaru Unlocked.

2. Kang Ha Neul

Merupakan salah satu aktor ternama dari Korea Selatan, nama Kang Ha Neul mulai melejit setelah membintangi drama Korea populer berjudul The Heirs bersama Lee Min Ho. Namanya pun semakin bersinar usai membintangi drama Moon Lovers: Scarlet heart Ryeo bersama para aktor berbakat lainnya, seperti Lee Joon Gi, IU, dan nam Joo Hyuk. Memiliki kemampuan akting yang luar biasa, Kang Ha Neul pun mendapat penghargaan sebagai Aktor Terbaik dalam acara penghargaan 56th Baeksang Arts Awards, salah satu ajang penghargaan bergengsi di Korea.

3. Park Sung Hoon

Nama Park Sung Hoon mulai menarik perhatian setelah berperan sebagai perundung di drama The Glory. Memulai debutnya sebagai aktor di tahun 2008, Park Sung Hoon mengawali karirnya dengan peran kecil di film berjudul A Frozen Flower. Pada 2011, untuk pertama kalinya Sung Hoon akhirnya bermain drama yang berjudul Bachelor’s Vegetable Store. Sejak saat itu, dia pun banyak membintangi berbagai drama dan film populer, seperti The Moon Embracing The Sun, Jealousy Incarnate, Forbidden Dream, hingga The Glory.

4. Yang Dong Geun

Daftar pemain baru Squid Game 2 yang terakhir adalah Yang Dong Geun. Dia merupakan aktor, rapper, serta produser yang dikenal dengan nama panggung YDG. Musisi asal Korea Selatan ini memulai debutnya di dunia akting melalui drama MBC yang berjudul Our Heaven. Sejak saat itu, Yang Dong Geun pun mulai aktif berkarir di dunia seni peran dengan memainkan berbagai judul film dan drama, seperti Nowhere to Hide, Friend, dan Taegukgi: The Brotherhood of War.

RADEN PUTRI

