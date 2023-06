Lyodra 20 Tahun, Simak Perjalanan Kariernya dan Filmnya Rilis 29 Juni 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hari ini, 21 Juni, juara Indonesian Idol musim ke-10 pada 2020, Lyodra Ginting berulang tahun. Bagaimana perjalanan kariernya?

Nama Lyodra Ginting pasti sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat. Lewat lagu Sang Dewi yang pernah dipopulerkan Titi DJ, itu diiringi musisi Andi Rianto, membuat nama Lyodra kian melambung. Dengan suara yang merdu dan teknik vokal yang luar biasa, Lyodra berhasil menjadi perbincangan hangat pengguna media sosial di Indonesia. Lantas bagaimana perjalanan karier Lyodra?

Profil Lyodra

Lyodra yang memiliki nama lengkap Lyodra Margareta Ginting merupakan penyanyi jebolan Indonesia Idol musim ke-10. Perempuan kelahiran Medan, 21 Juni 2003 ini merupakan putri dari pasangan Simar Ginting dan Natalia Joana Beru Tarigan.

Lyodra pernah mengenyam pendidikan di SMA Santo Thomas 2 Medan dan Universitas Pelita Harapan jurusan Ilmu Komunikasi. Lyodra memiliki akun media sosial aktif @lyodraofficial dan YouTube Channel Lyodra Official.

Perjalanan Karier Lyodra Ginting

Bakat bernyanyi Lyodra mulai terlihat sejak ia berusia 2 tahun. Kemudian Lyodra menggeluti dunia tarik suara sejak berusia 4 tahun. Perempuan kelahiran 2003 ini belajar vokal dengan Derta Purba, seorang guru vokal yang telah melahirkan berbagai penyanyi berbakat lain, seperti Abigail dari The Voice Kids Indonesia 1, Putri Ayu Silaen dari IMB 1, Ourel dari Idola Cilik 2, dan masih banyak lagi.

Ketika beranjak remaja, Lyodra diketahui telah mengikuti berbagai ajang perlombaan menyanyi. Bahkan, Lyodra juga aktif melakukan pelayanan di misa Gereja Katolik sekitar rumahnya, yakni Gereja Katolik Pasar 6 Padang Bulan.

Pada 2014, Lyodra merintis kariernya sebagai penyanyi cilik dalam ajang Kirana Semen Indonesia 2014, yang diselenggarakan oleh BUMN PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Ia pun menjuarai babak regional yang digelar di Kota Medan, lalu melaju ke final di Jakarta, bersama dengan 28 finalis lainnya yang berasal dari 28 kota di Indonesia.

Dalam babak final tingkat nasional yang dihelat pada 31 Maret 2014 di Djakarta Theater XXI, Jakarta Pusat, Lyodra menempati posisi empat teratas dan membawa pulang hadiah juara harapan satu berupa uang tunai senilai Rp 25 juta.

Di tahun yang sama, Lyodra mencoba keberuntungan dengan mengikuti ajang pencarian bakat dari salah satu stasiun televisi nasional, Indonesia Mencari Bakat (IMB) Season 4. Ia berhasil melewati berbagai tahap kompetisi dan menyingkirkan 19 finalis lainnya di ajang tersebut. Namun perjalanan Lyodra harus terhenti setelah ia tereliminasi di babak enam besar.

Usai tersisih, Lyodra dikontrak oleh label rekaman Gut Records yang dinaungi oleh musisi Erwin Gutawa dan Gita Gutawa. Bersama enam anak lainnya yang dipandang memiliki bakat spesial dalam bidang musik, ia terpilih sebagai salah satu personel dari proyek grup musik yang diberi nama Di Atas Rata-Rata 2 (DARR 2).

Tidak hanya mengikuti kompetisi nasional, pada usia 13 tahun, Lyodra diketahui mengikuti kompetisi menyanyi solo internasional khusus anak usia 6-15 tahun, bertajuk Sanremo Junior 2017, di Kota Sanremo, Italia. Ketika malam puncak kompetisi, Lyodra membawakan lagu Dear Dream ciptaan Gita Gutawa, yang diterjemahkan Ria Leimena dari lagu asli berbahasa Indonesia berjudul Janji untuk Mimpi. Ia pun berhasil menjadi pemenang pada kategori lomba yang diikutinya, yakni Kategori A3 (usia 13-15 tahun), mengalahkan sembilan orang peserta dari sembilan negara.

Hingga pada 2019 lalu, Lyodra kembali mencoba mengikuti kompetisi ajang pencarian bakat. Ia mendaftar di Indonesian Idol musim ke-10. Tak disangka, pada kesempatan ini Lyodra berhasil menjadi juara pertama dan mengalahkan Tiara Andini di posisi kedua. Nama Lyodra pun semakin melambung setelah berkolaborasi dengan Andi Rianto dalam membawakan remake lagu berjudul ‘Sang Dewi’.

Diskografi Lyodra

Perjalanan karier Lyodra di dunia musik Indonesia sangat panjang. Selama itu pula, Lyodra telah memiliki banyak karya, termasuk lagu-lagu. Berikut daftar lagu yang dimiliki Lyodra.

Single non-album

- "Janji Untuk Mimpi" (2015)

- "Stop Bully" ft. Olivola (2015)

- "Dear Dream" (2017)

- “Never Grow Up" (2017)

- "Oee..Oee..Oee.." ft. Dipha Barus (2021)

- "Kalau Bosan" (2021)

- "Dibanding Dia" (2021)

- "Pesan Terakhir" (2021)

- "Heaven" ft. Calum Scott (2022)

- "Sang Dewi" ft. Andi Rianto (2022)

- “Ego” (2023)

Album - ‘Lyodra’

- "Gemintang Hatiku" (2020)

- "Mengapa Kita Terlanjur Mencinta" (2020)

- "Tentang" (2020)

- "Sabda Rindu" (2020)

Mengutip IMDb, selain bergelut dalam dunia tarik suara, Lyodra juga merambah ke dunia seni peran. Pada 2021, Lyodra melakukan debut aktingnya dalam web series drama remaja yang disutradarai oleh Rangga Nattra, berjudul 7 Hari Sebelum 17 Tahun. Selain itu, Lyodra akan adu peran dengan Jefri Nichol, Adipati Dolken, dan Onadio Leonardo di film terbaru Max Pictures berjudul Why Do You Love Me yang akan tayang di bioskop seluruh Indonesia pada 29 Juni 2023.

