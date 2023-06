Selesai Season 3, Berlanjut Serba-serbi Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 4

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba salah satu anime populer. Sejak awal perilisan, anime ini sudah mendapat perhatian yang besar dan dinantikan kelanjutannya. Serial anime ini diadaptasi dari manga dengan judul yang sama karya Koyoharu Gotoge.

Demon Slayer Season 4 sedang dalam tahap pengerjaan. Sebelumnya telah tayang Kimetsu no Yaiba bagian pertama, Kimetsu no Yaiba: Yuukaku-hen kedua, dan Kimetsu no Yaiba: Katanakaji no Sato-hen ketiga.

Mengutip IMDb, film ini menceritakan keluarga yang diserang iblis. Tersisa dua anggota yang selamat Tanjiro dan saudara perempuannya, Nezuko. Serangan iblis Nezuko perlahan-lahan berubah menjadi iblis. Tanjiro bertekad menjadi pembasmi iblis demi membalaskan dendam keluarganya dan menyembuhkan adiknya.

Dalam akhir film Kimetsu no Yaiba: Katanakaji no Sato-hen bagian ketiga diakhiri dengan gambar yang menawan dari Hashira, pejuang elite Korps pembasmi iblis. Rock Hashira menjadi sorotan utama dengan menampilkan para pejuang terbaik Korps. Pembuat Demon Slayer juga mengungkapkan dalam season selanjutnya akan diberi judul Hashira Training Arc, yang akan berfokus Tanjiro berlatih bersama Hashira.

Mengutip India Times untuk rilis season 4 belum ada konfirmasi mengenai tanggal pasti penayangan. Diperkirakan pengisi suara pada musim berikut sama dengan sebelumnya yakni Natsuki Hanae sebagai Tanjiro Kamado, Akari Kitou sebagai Nezuko Kamado, Yoshitsugu Matsuoka sebagai Inosuke Hashibira, dan Hiro Shimono sebagai Zenitsu Agatsuma.

Demon Slayer Season 4 diharapkan memperluas isi cerita dan mengungkapkan lebih banyak misteri yang belum terjawab. Plot ini akan membawa penonton ke cerita yang makin kompleks. Dengan penampilan musuh-musuh baru yang menakutkan, penggemar akan disajikan plot yang penuh intrik, ketegangan, dan kejutan tak terduga.

