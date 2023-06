Baby Face Im Siwan Akan Hadir dalam Squid Game 2, Ini Profilnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Im Siwan dikabarkan akan turut bermain dalam serial Squid Game 2, namanya kini kian ramai diperbincangkan, sebab sebelumnya serial squid game yang pertama mendapat perhatian luas penonton drakor di dunia dan memperoleh rating tertinggi.

Profil Im Siwan

Im Siwan lahir dengan nama Im Wonong-jae dan kemudian berganti nama panggung menjadi Im Si-Wan atau yang lebih dikenal dengan nama beken Siwan. Siwan merupakan anggota boyband ZE:A dan seorang aktor Korea Selatan kelahiran 1 desember 1988. Lelaki yang saat ini berusia 37 tahun itu tetap digandrungi banyak wanita karena pesona wajahnya yang baby face.

Siwan mengawali kariernya di dunia hiburan dengan menjadi seorang idol K-pop ZE:A atau yang dikenal dengan Children of Emire dan memulai debut pada 7 januari 2010. Boyband dengan anggota berjumlah 9 orang ini berada dibawah naungan Star Empire Entertainment.

Boyband ZE:A sendiri sudah menciptakan sejumlah lagu yang hits di era nya seperti Aftereffect, The Ghost of Wind, Mazeltof, Breathe, Watch Out, Here I Am, Step by Step, All Day Long, Daily Daily, Phoeinx, Heart for 2, Beautiful Lady dan masih banyak lainnya. Kesuksesan boyband Siwan dan kawan – kawan juga dibuktikan dari sejumlah prestasi yang mereka torehkan seperti Gom TV Rookie of The Month, Single mereka juga pernah menduduki rank nomor 2 pada Oricon daily chart.

Tidak hanya aktif sebagai Idol, Siwan juga mengepakkan sayapnya dalam dunia akting, mengutip dari berbagai sumber berikut deretan Drama dan film terkenal yang dibintangi oleh Siwan:

1. 1947 Boston

Film garapan Kang je Gyu ini berkisah tentang kisah hidup seseorang yang mengharukan. 1947 Boston menceritakan tentang seorang atlet maraton yang memiliki mimpi untuk berlari guna membela negaranya. Pertandingan lari tersebut dimulai lagi setalah 2 tahun Korea bebas dari penjajahan jepang. Dalam film ini Im Si-Wan berperan sebagai Suh Yun Bok yang merupakan pelari marathon asal Korea Selatan.

2. Run On

Melalui drama ini, nama Im Siwan mulai melejit sebab drama Korea atau drakor Run On sukses besar. Drama ini banyak diminati karena memili cerita yang ringan dan menghibur. Run berkisah mengenai seorang atlet bernama Ki Seon Gyeom yang memiliki hubungan asmara dengan penerjemah bahasa inggris bernama Oh Mi joo.

3. Tracer

Tracer merupakan serial drama yang rilis ada 7 januari 2022. Tracer adalah drama bergenre laga dan pada serial ini Im Siwan berperan sebagai tokoh utama yakni Hwang Dong joo yang bekera sebagai biro investigasi. Drama ini singkatnya berkisah mengenai investigasi penyelidikan yang menangani kasus uang pajak.

4. Emergency Declaration

Film yang rilis pada 16 Agustus 2022 ini bercerita tentang kisah pendaratan darurat pesawat asal Korea Selatan yang akan mengangkut penumpang menuju Hawaii. Kisah semakin menegangkan sebab terdapat teror dalam pesawat tersebut. Dalam film ini Im Siwan berperan sebagai jin Seok yang dicurigai sebagai peneror.

5. Unlocked

Im Siwan berakting untuk film Unlocked , genre thriller yang melacak insiden seorang karyawan perusahaan biasa bernama Na Mi (Chun Woo Hee). Semenjak ponselnya hilang, karyawan itu mulai terancam selama hidupnya. Sebab, ponsel tersebut berisi semua informasi pribadi. Filmitu sudah tayang di Netflix sejak 17 Februari 2023.

Mengutip Soompi, dalam Unlocked, Im Si Wan berperan sebagai Jun Yeong, seseorang yang mengambil ponsel Na Mi, mulai menggali informasi dan merampas kehidupan sehari-harinya.

MELINDA KUSUMA NINGRUM I SDA

