10 Tahun Perjalanan Karier BTS, Cek Fakta-faktanya

TEMPO.CO, Jakarta - Tidak banyak boy grup yang berhasil bertahan selama 10 tahun dengan sepak terjang gemilang. BTS menjadi salah satu boy grup Korea Selatan yang membuktikannya. Mereka berhasil berjalan selama 10 tahun dalam dunia hiburan Korea Selatan yang sudah mendunia. Untuk melihat kembali perjalanan grup yang beranggotakan tujuh personel ini, berikut deretan perjalanannya dari awal sampai sekarang.

Awal Debut

Berdasarkan allkpop, pada awal 2010, BTS adalah duo grup kecil yang terdiri dari RM dan Iron. Setelah beberapa pertimbangan, Big Hit mengubah BTS menjadi grup dan menghasilkan penambahan J-Hope, Suga, Jungkook, V, dan Jimin, sedangkan Iron memilih untuk pergi. Kemudian, pada 2012, Jin direkrut, tetapi ia mengira itu hoaks sehingga ditolak. Barulah, pada Juni 2013, tujuh personel ini akhirnya bersatu dengan memulai debutnya melalui single No More Dream.

Titik Popularitas

Pada 2015-2016, popularitas BTS mulai melonjak. Grup ini mengadakan konser selama 2 hari di Seoul untuk mendukung perilisan album. Selain itu, grup ini juga menjadi headline KCON AS di New Jersey dan Los Angeles yang terjual habis di arena. Pada tahun ini, mereka juga memenangkan Album of the Year di Melon Music Award yang sekaligus menjadi hadiah utama grup pertama.

Anugerah Hwagwan Orders of Cultural Merit Korea Selatan

Mengacu billboard, setiap personel BTS dianugerahi Hwagwan Orders of Cultural Merit Korea Selatan pada Oktober 2018. Perdana menteri Korea Selatan, Lee Nak Yeon mengumumkan bahwa Kabinet telah memutuskan untuk memberikan penghargaan kepada grup pemuncak tangga lagu tersebut atas upaya mereka menyebarkan budaya dan bahasa Korea Selatan ke seluruh dunia. Menteri Kebudayaan Korea Selatan, Do Jong Hwan juga memberikan anggota BTS medali selama upacara tersebut. BTS berterima kasih kepada para penggemar, ARMY dan orang-orang yang telah menjalin kerja sama. Grup ini juga mengaku akan selalu menambah pengetahuan tentang budaya Korea Selatan.

Menghadiri Grammy Awards

BTS pertama kali menghiasi panggung Grammy Awards pada 2019 sebagai presenter kategori album R&B terbaik dan pada 2020 tampil bersama Lil Nas X. Pada 2021 dan 2022, BTS menghadiri upacara tersebut sebagai nominasi untuk penampilan duo atau grup pop terbaik sekaligus menampilkan lagu Dynamite dan Butter. Lalu, pada 2023, BTS gagal membawa pulang Piala Grammy Awards selama tiga tahun berturut-turut.

Masuk Guinness World Records 2022

BTS secara resmi masuk Guinness World Records 2022 Hall of Fame usai mengumpulkan 23 gelar Guinness World Records dan menyapu satu demi satu pencapaian pada 2022. Sejak menjadi terkenal secara internasional pada 2018, BTS telah memenangkan banyak penghargaan, termasuk penghargaan musik Billboard dan penghargaan musik Asia dalam skala internasional. Tingkat kesuksesan tersebut menjadi alasan BTS layak masuk ke dalam Guinness World Records 2022 Hall of Fame, sebagaimana tertulis dalam tatlerasia.

Perjalanan Solo

Melansir koreaherald, pada 2023, para anggota BTS melanjutkan jalur masing-masing sebagai penyanyi solo. Meskipun mereka sedang fokus dalam karier solo, tetapi karya mereka tetap banyak didengar orang. Album solo pertama Jimin berjudul Face dan lagu utamanya, Like Crazy berhasil memenangkan tempat nomor 1 di chart single Billboard. Lalu, Suga mengikuti Jimin dengan merilis album D-Day dan memulai tur dunia. Selain bersolo karier, ada pula anggota BTS yang fokus untuk melakukan wajib militer. Jin dan J-Hope memilih untuk melakukan wajib militer.

Perayaan 10 Tahun

Pada 9 Juni 2023, BTS merilis single digital baru, Take Two. Lagu tersebut merupakan hadiah untuk para penggemar dalam rangka perayaan ulang tahun ke-10 band ini. Lalu, untuk merayakan kariernya selama satu dekade, grup ini mengubah BTS Festa menjadi festival seluruh kota di Seoul dengan slogan BTS Presents Everywhere.

