Mengenal Setiap Member BTS Lebih Dekat serta Fakta Menariknya

TEMPO.CO, Jakarta - BTS merupakan boyband generasi ketiga yang superpopuler hingga menjangkau ke tataran dunia. Popularitas member BTS yang beranggotakan tujuh orang ini selalu mencuri perhatian para musisi dunia. Setiap orang memiliki posisi yang berbeda-beda, seperti vocalist, dancer, dan rapper. Bangtan Sonyeondan atau BTS ini memiliki julukan penggemar yang disebut ARMY.

Bukan sekadar boyband yang pandai menari, ketekunan dan kerja keras tujuh orang ini patut diapresiasi. Mereka juga menjadi salah satu pelopor dalam mengenalkan budaya Korea di seluruh dunia. Boyband yang berjuang sekuat tenaga dari 2013 ini memiliki karakteristik dan fakta unik. Mari mengenal member BTS lebih dekat.

1. Kim Nam Joon

Kim Nam Joon atau RM BTS. Foto: Instagram @rkive.

Kim Nam Joon atau yang memiliki nama panggung RM ini merupakan leader BTS. Kemampuan rapnya yang luar biasa membuatnya mendapatkan posisi sebagai main rapper BTS. RM lahir pada 12 September 1994, memiliki tinggi badan 181 cm dan membuka akun Instagram resmi dengan username @rkive.

Fakta menarik Nam Joon:

- Dia sangat menyukai kopi.

- RM merupakan rapper paling terkenal yang dulunya pernah bercita-cita menjadi guru.

- Si paling jago nulis lagu, RM bisa menulis lirik bagiannya di Cypher Part 4 hanya dalam 5 menit.

- Leader BTS ini menamai airpods miliknya dengan nama "Jairpods" yang berarti "Joon Airpods" atau Airpods miliki - Kim Nam Joon.

- RM menyebut jika Suga ialah sosok pendengar dan penasehat terbaiknya.

2. Jin

Jin BTS. entertain.naver.com

Kim Seok Jin atau pemilik nama panggung Jin ini merupakan member tertua di BTS yang lahir pada 4 Desember 1992. Vokalis yang memiliki visual rupawan ini memiliki tinggi badan 179 cm dan membuka akun Instagram resmi dengan username @jin.

Fakta unik Jin:

- Seok Jin pernah berpikir untuk menjadi jurnalis.

- Dijuluki fake maknae BTS karena paras wajahnya yang polos.

- Jin memiliki bakat atletik yakni snowboarding, tenis, dan golf.

- Dia memiliki kelopak mata monolid yang tidak memiliki lipatan.

- Jin sangat hobi memainkan game komputer seperti MMORPG "Maplestory”.

3. Suga

Suga BTS. Foto: Instagram/@bts.bighitofficial.

Suga merupakan nama panggung Min Yoon Gi, pemilik gummy smile ini merupakan lead rapper di BTS. Pria kelahiran 9 Maret 1993 dengan tinggi badan 174 cm ini telah debut sebagai rapper bernama August D dan telah memiliki akun Instagram resmi dengan username @agustd.

Fakta menarik Suga:

- Suga memiliki seekor anjing peliharaan bernama Min Holly.

- Dia memiliki hobi bermain basket, game, membaca komik, dan mengambil gambar atau foto.

- Warna kesukaannya yakni hitam dan putih.

- Suga memiliki tipe kepribadian MBTI yakni INTP.

- Dia memiliki 5 piercing dengan 2 di sebelah kanan dan 3 di sebelah kiri.

4. J-Hope

J-Hope BTS. Foto: Instagram/@bts.bighitofficial.

Jung Ho Seok memiliki nama panggung J-Hope, merupakan seorang main dancer, rapper, serta sub vokalis yang super berbakat. Kemampuan bernyanyi dan menarinya sangat mengagumkan ini lahir pada 18 Februari 1994 dengan tinggi badan 177 cm, serta memiliki akun Instagram resmi dengan username @uarmyhope.

Fakta menarik J-Hope:

- Dia merupakan seseorang yang perfeksionis dan segalanya berusaha dilakukan dengan sempurna.

- J-Hope sangat menyukai fashion dan padu-padankan busana.

- Main dancer satu ini merupakan tipe orang yang sangat menyukai kebersihan dan kerapihan.

- Dijuluki sebagai manusia efek suara karena kegemarannya membuat efek-efek suara dalam melakukan sesuatu.

- J-Hope sangat tidak menyukai permen loli.

5. Jimin

Jimin BTS. Foto: BigHit Music.

Park Ji Min merupakan nama lengkap Jimin yang menempati posisi sebagai lead vokalis dan main dancer. Pria yang lahir 13 Oktober 1995 ini memiliki tinggi badan 174 cm yakni member dengan tinggi badan paling rendah namun tetap ideal. Jimin juga memiliki akun Instagram resmi dengan username @j.m.

Fakta unik Jimin:

- Vokalis satu ini memiliki banyak teman selebriti

- Jimin dikenal dengan sebutan baby mochi

- Jimin merupakan anggota terakhir yang debut dengan BTS

- Dia memiliki cita-cita sebagai polisi dan penyanyi sedari kecil

- Selain jago seni, Jimin ternyata pandai dalam mata pelajaran matematika dan sains.

6. Kim Taehyung

V BTS. (Instagram/@bts.bighitofficial).

V memiliki nama asli Kim TaeHyung yang dikenal rupawan dan menempati posisi sebagai lead dancer, vokalis dan visual di BTS. Pria kelahiran 30 Desember 1995 memiliki tinggi badan 178 cm dan memiliki akun Instagram resmi dengan username @thv.

Fakta menarik Taehyung:

- Visual satu ini memiliki kebiasaan menggigiti kukunya sendiri

- Taehyung sangat menyukai musik klasik

- V juga memiliki nama panggilan Tae Tae

- Dia memiliki seekor anjing bernama Yeontan

- Taehyung jago main saxophone.

7. Jung Kook

Jungkook BTS. Foto: Twitter/@bts_bighit

Jungkook merupakan anggota termuda atau biasa disebut maknae. Si pemilik banyak talenta ini lahir 1 September 1997 dan tinggi badan 178 cm. Jungkook dengan nama lengkap Jeon Jung Kook menempati posisi sebagai main vokalis, lead dancer, sub rapper, serta maknae dengan akun username Instagram resminya yakni @jungkook.97.

Fakta unik Jungkook:

- Jungkook merupakan penggemar setia IU dan G-Dragon.

- Dia seringkali cover lagu internasional seperti 2U dan Nothing Like Us.

- Maknae satu ini merupakan member BTS yang paling sulit dibangunkan.

- Selain musik, Jungkook memiliki passion dalam dunia editing. Dalam sebuah interview 'Small but Definite Happiness List' Jungkook menyebutkan bahwa salah satu hal yang membuatnya bahagia adalah membuat video trip perjalanan.

- Jungkook dijuluki sebagai golden maknae karena memiliki banyak bakat.

Itu dia profil lengkap dan fakta menarik dari ketujuh member BTS yang perlu Anda ketahui sebagai ARMY sejati.

NUR QOMARIYAH (CW)

